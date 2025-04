Warum haben einige Semi-Trucks mehrere Nummernschilder?

Wenn Sie jemals Kris Kristoffersons Film „Convoy“ von 1978 gesehen haben, haben Sie vielleicht festgestellt, dass die Halbtrucks die Mehrfachkennzeichen ausmachen. In ähnlicher Weise hat in Steven Spielbergs 1971er Film „Duell“ der Peterbilt-einer der beliebtesten Semi-Trink-Marken in Amerika-nicht weniger als sechs Nummernschilder aus verschiedenen Bundesstaaten. Obwohl Spielberg in einem Interview sagte, dass dies die Kill -Trophäen des Fahrers „,“ die Kerben in seinem Hengstfohlen 45 „, könnte es sein, dass der Mord -LKW -Fahrer nur ein Stickler war

In den 1970er Jahren, als diese Filme gedreht wurden, mussten Trucker ihre Fahrzeuge in jedem von ihnen betriebenen Bundesstaat getrennt registrieren. Dies bedeutete, Kennzeichen für jeden Bundesstaat zu erhalten, durch den ein LKW lief, was zu einigen Lastwagen führte, die eine Vielzahl von Tellern auf ihren Vorderbeitern zeigten. Zum Beispiel hat ein Lastwagen, der an der Westküste betrieben wird, möglicherweise separate Teller für Kalifornien, Oregon und Washington benötigt. Dieses Patchwork von Vorschriften machte eine logistische Herausforderung, wobei mehrere Registrierungen und die damit verbundenen Papierkram zu den Dokumenten und Informationen gehörten, dass Halbschlepptreiber immer zur Hand haben müssen.

Dieses System war zeitaufwändig und teuer, da jeder Staat seine eigenen Registrierungsgebühren und -anforderungen auferlegte. Alles änderte sich mit der Einführung des internationalen Registrierungsplans, der den Prozess vereinfachte und bedeutete, dass die meisten Trucker nur einen Teller anzeigen mussten. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, weshalb Sie heute noch mehrere Teller an Semi-Strecke sehen können.