Warum haben einige Lastwagen zusätzliche Antennen auf dem Dach?

Eine weitere Verwendung von Peitschenantennen ist in Verbindung mit Handy -Signal -Boostern an Stellen mit schlechter Mobilfunkabdeckung (sie funktionieren besser als Mobiltelefon -Signal -Booster -Apps). Eine Peitschenantenne, die als externer Empfänger fungiert, kann das Signal an den Mobiltelefonverstärker aufnehmen und weiterleiten, das den Empfang verbessert, abgebrochene Anrufe und verpasste Nachrichten verringert und die Datengeschwindigkeiten für Navigations- und Unterhaltungs -Apps verbessert.

Es gibt viele verschiedene Arten von Peitschenantennen, und abhängig von den Spezifikationen können die Preise von sehr niedrig bis teuer liegen. Die Optionen beginnen mit nur der Antenne für nur 8 US -Dollar, wobei die Preise bis zu 167 US -Dollar für ein volles Paketkit stiegen. Sie können eine Peitschenantenne intallieren, indem Sie sie an der Dachschiene befestigen, indem Sie einen leistungsstarken Magnetenbefestigung am LKW -Dach oder über eine Bullenstangenhalterung verwenden.

Fahrzeuge mit Peitschenantennen profitieren von einem leistungsstärkeren, zuverlässigeren Kommunikationssystem. Dies ist wichtig, während sie unterwegs sind, wenn sie lange Strecken reisen oder wo der Zellservice fleckig ist. Peitschenantennen ermöglichen es den Fahrern, in Kontakt zu bleiben und Informationen zu Verkehr, Wetter und Hilfe bei Notfällen zu bitten oder Hilfe zu leisten, wodurch jede Reise sicherer ist und dem Fahrer beruhigt ist.