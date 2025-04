Warum haben einige Jeeps eine faltbare Windschutzscheibe?

Der Prozess des Abbaus der Windschutzscheibe des JK (2007-2018) wird wie seine eigene Bedienungsanleitung gelesen, und am Ende haben Sie nicht weniger als achtzehn Schrauben pro Seite und die beiden Nüsse, die die Scheibenwischer anhalten. Um es herunterzukochen, werden die sechs Stützschrauben an der Außenseite, die sechs Schrauben die Plastikverkleidung an Ort und Stelle und sechs weitere Schrauben, die den vorderen Körper des Rollstangens befestigen, sowie die Scheibenwischer selbst entfernt. Dies kann je nach Kenntnis und Werkzeugen ungefähr eine Stunde dauern. Daher ist es für viele Besitzer nicht den Aufwand wert, insbesondere wenn man bedenkt, wie oft Bolzen Beine wachsen und weggehen. Was den Prozess betrifft, der so verworren, ist dies wahrscheinlich-zumindest unpart-aufgrund der Tatsache, dass der Wrangler die höchste Rollover-Todesrate eines Cabriolos in den USA aufweist. Eine strengere Crash -Struktur konnte also sicherlich nicht schaden.

Was die JL (Present) betrifft, sieht es nicht sofort so aus, und es gibt wahrscheinlich ein paar Jeepers, die nach dem mühsamen Eingriff des JK auf den Begriff umgewandelt wurden, die Windschutzscheibe zu falken. Aber ja, es ist immer noch möglich, die Windschutzscheibe zu falten, und der Prozess ist dankbar viel einfacher als die JKs. Nach dem Entfernen der Scheibenwischer befinden sich nur vier Schrauben, die die Windschutzscheibe an der Dachlinie befinden: zwei an beiden Enden und zwei auf beiden Seiten des Rückspiegels montiert. Sie haben immer noch die Rollbar und Säulen an Ort und Stelle, auch wenn die Windschutzscheibe gefaltet ist, aber die zusätzliche Sicherheit ist immer willkommen, insbesondere auf Wegen.