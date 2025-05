Warum haben einige Holden Commodores Chevy Bowtie -Abzeichen?

Die Erklärung, warum einige Holden Commodores Chevy Bowtie -Abzeichen haben, geht an Holdens Platz im Automobiluniversum zurück. Holden war ein australischer Automobilhersteller, der Teil von General Motors war, bis er am 31. Dezember 2020 die gesamte Autoproduktion einstellte. Von den Modelljahren 2014 bis 2017 importierte General Motors das Hochleistungs-Holden Commodore-VF-Modell in den USA. Dieses Holden-Modell wurde Teil des Chevrolet-Lineeups und wurde als Chevrolet-SS-SS-SS-SS-SS für das US-Verkauf genannt. Infolge dieser Markenwechsel erhielten die SS Chevy Bowtie -Abzeichen, um das Holden -Abzeichen zu ersetzen, das das Auto auf seinem Heimatmarkt trug. Während ihres vierjährigen Laufs in der Chevy-Aufstellung wurden insgesamt 12.924 Einheiten des seltenen Chevrolet-SS produziert.

Die Verfügbarkeit von Chevrolet -Abzeichen für den Holden Commodore VF hat dazu geführt, dass einige Commodore -Besitzer in Australien ihre Holden -Abzeichen durch Chevy Bowtie -Abzeichen für den Chevrolet SS ersetzt haben. Ein weiterer guter Grund für Fahrer von Holden Commodores, ein Chevy-Abzeichen hinzuzufügen, ist die Tatsache, dass der Motor des Commodore VF der 6,2-Liter-Chevrolet LS3 ist, der in der C6-Corvette debütierte und 415 PS in der Holden produzierte.