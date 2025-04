Sie wissen vielleicht nicht, ob Sie nicht in Alaska leben, aber es ist Wirklich kalt da oben. Auch im Sommer schweben die Temperaturen immer noch etwa 40 bis 60 Grad Fahrenheit. Im Winter können die Dinge bis zu Fahrenheit bis zu -30 Grad nachkommen, und das dauert von November bis März. Es sollte selbstverständlich sein, dass diese Art von extremem Wetter nicht gut für ein Auto ist. Niedrige Temperaturen führen dazu, dass das Öl in der Motorpfanne dick und viskoös wird, was es für den Motor weitaus schwieriger macht. Die Kälte kann sich auch auf Ihre Batterie auswirken und die Stromübertragung verhindern, die auch zum Starten des Autos erforderlich ist.

Lassen Sie Ihr Auto nur bei diesen Temperaturen für die Länge eines Lebensmittelgeschäfts aus, um es nicht über Nacht zu lassen, und kann mit Ihnen vollständig gestrandet enden. Aus diesem Grund haben einige in Alaska verkaufte Autos vor Frontanschlüssen. Es ist auch der Grund, warum der Bundesstaat Mitte der 2010er Jahre stehende Elektro-Outlets auf Parkplätzen und auf Wohnstraßen installiert hat, in die Autos dann anschließen können. Das Anschließen eines Autos in einen dieser Auslässe führt eine diskrete Blockheizung in der Motorhaube an, wodurch sowohl die Batterie als auch die Ölwanne bei einer gleichmäßigen Temperatur gehalten werden. Auf diese Weise sind der Motor und die Batterie Ihres Autos bereits Zeit für die ideale Betriebstemperatur und sind bereit, sich umzudrehen, sobald Sie die Zündung umdrehen.