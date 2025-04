Warum haben einige Autos Hood Scoops? Hier ist, wofür sie sind

Das „Scoop“ -Element einer Motorhaube bedeutet, dass sich über der natürlichen Kapuzenlinie des Autos eine erhöhte Portion befindet. Manchmal führen diese Scoops direkt zum Aufnahmesystem eines Motors, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie darin schauen, die Oberseite des Vergasers und dessen Filter sehen. Andere haben besondere Lenkten auf der Unterseite der Haube, um gefangene Luft zu halten und sie in das System zu versetzen. In beiden Fällen erfüllen beide die gleiche Funktion des Zeichnens in kühlen, frischen Luft. Aus diesem Grund ist die Haubeschaufel praktisch eine Kaltluftaufnahme. Und da die Kühlerluft dichter ist als die heiße Luft im Motorraum, bietet sie mehr Luftmoleküle zum Verbrennen, weshalb echte Kaltluftaufnahmen geringfügige Vorteile für Pferdestärken bieten.

Diese Kapuzenschaufeln sind je nach Auto in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen erhältlich. Zu den spezialisierteren Varianten gehören: Ram-Luft-Einnahmen, die den Luftstromdruck verändern sollen; Shaker Hoods, die nicht wirklich „Motorhaubenschaufeln“ sind, sondern wie ein Gebläse (daher schütteln sie) und die Motorinduktion direkt am Motor montiert sind. Eine Motorhaube mit einer Motorhöhle scheint eine umgekehrte Kugel zu haben, wobei die Einnahme in Richtung der Windschutzscheibe gerichtet ist. Während dies kontraintuitiv erscheint, verwendet eine echte Motorhöhle-Einführung eine Motorhöhle, um Luft aus dem Hochdruckstrom an der Basis der Windschutzscheibe zu ziehen. Diese Entlüftung kann entweder statisch sein oder mit einem Scharnier arbeiten, das sich öffnet, wenn der Gasbetrag eine bestimmte Menge depressiv ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Scoops ermöglicht das „Reverse“ -Setup ein aerodynamischere und saubereres Design und bietet dennoch einen ausreichenden Rätsel im Motorraum.