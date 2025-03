Warum haben Dieselmotorkolben unterschiedliche Formen von Gasmotoren?

Benzin- und Dieselmotoren haben neben dem Kraftstofftyp viele Unterschiede. Im Vergleich zu Benzinmotoren ist ein Diesel typischerweise ein tieferes, dringendes Design, weshalb es in vielen industriellen und hochrangigen Meeresanwendungen häufig gegenüber Benzin bevorzugt wird. Sie haben auch einige Unterschiede in den Wartungsverfahren, erzeugen einen sehr charakteristischen Klang (mit einigen klingen wirklich unglaublich) und sie sind in der Regel mehr Kraftstoffeffizienter. Dies liegt daran, wie ein Dieselmotor funktioniert: Anstatt eine Zündkerze zu verwenden, entzündet sich ein Dieselmotor durch bloße Druckkraft. Grundsätzlich komprimiert ein Dieselmotor die Luft in der Brennkammer so sehr, dass beim Injizieren von Kraftstoff im Wesentlichen spontan entzündet wird. Aus diesem Grund benötigen Diesels beispielsweise keine Zündkerzen. Es bedeutet aber auch, dass das Mischen von Kraftstoff und Luft schwierig sein kann, weshalb Dieselmotoren speziell geformte Kolben haben.

Der Kolbenkopf eines Dieselmotors sieht aus, als hätte jemand eine Kugel aus der Spitze genommen. Dieser Hohlraum ist speziell geformt, damit der Kraftstoff mit der hochkomprimierten Luft gut vermischt wird. Andernfalls würde der Kraftstoff nicht gleichmäßig und vollständig brennen. Dieses Design ist als „Dish-Kolben“ bekannt, der durch seine konkave Form gekennzeichnet ist und hauptsächlich in Hochkompressionsanwendungen verwendet wird, einschließlich derselbisch. Die tatsächliche Form der Schale variiert je nach Motor, wobei einige ein „D“ bilden, während andere die Verbrennungskammer widerspiegeln. Ihre Funktion bleibt jedoch gleich: Sie erhöht das Volumen der Verbrennungskammer und ermöglicht ein kontrollierteres Verbrennen. Schauen wir uns genauer an, wie dies in einem Diesel geschieht.