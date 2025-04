Ein geparktes Auto ist nie vollständig inaktiv. Die Batterie in einem fossilen Brennstofffahrzeug bietet immer noch Energie für bestimmte elektrische Komponenten wie das Alarmsystem und die Uhr, wenn auch in winzigen Dosen. Diese kleine Menge an Stromauslosung lässt die gespeicherte Energie in der Batterie nicht wesentlich ab, sodass Sie viel für Sie das Auto starten können. Die Elektrofahrzeuge (EVs) von Tesla haben die gleichen immer-On-Merkmale. Da sie jedoch ausschließlich auf Batterien angewiesen sind, um zu funktionieren, ist selbst ein kleines Stück Batterieabfluss beim Parken spürbar.

Was an Tesla -Fahrzeugen schwierig ist, ist, dass die gespeicherte Energie, die verwendet wird, um einige Funktionen beim Parken zu halten, auch verwendet wird, um die Motoren mit Strom zu versorgen, die das Auto bewegen. Tesla -Eigentümer haben sich auf verschiedenen Online -Plattformen beschwert, dass ihre EVs in der Regel über Nacht oder in Zeiträumen der Inaktivität einige Meilen Range verlieren. Das Phänomen wurde als „Phantom Drain“ bezeichnet, weil die Batterien beim Weder fahren oder aufgeladen werden.

Teslas – und andere EVs – führen weiterhin Hintergrundaufgaben aus, die Energie erfordern. Die Sicherheitsfunktion namens Sentry Mode verwendet externe Kameras, um die Umgebung des Fahrzeugs in Ruhe kontinuierlich zu überwachen. Obwohl dies den Besitzern nach Diebstahl und Vandalismus beruhigt, ist es der größte Schuldige hinter Phantom Drain. Weitere Merkmale, die zum Ablassproblem beitragen, sind Kabinen-Überhitzungsschutz, Systemsicherheitsüberprüfungen, Software-Updates (ODA) und Alway-on-Zubehör wie zusätzliche Dashcams. Die Smartphone -App von Tesla, die den Status des Autos aus der Ferne überprüft, löst auch den Energieverbrauch aus, wenn das Auto ausgeschaltet ist.