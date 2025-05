Warum die Batterie Ihres Autos über Nacht stirbt (auch wenn alles ausgeschaltet ist)

Es ist etwas, mit dem die meisten Fahrer wahrscheinlich irgendwann zu tun haben: Sie geben Ihren Schlüssel in die Zündung und drehen sie, nur damit der Motor kämpft, überhaupt zu beginnen oder gar nicht zu machen. In vielen Fällen ist dies das Ergebnis der Batterie, die einen Sprung benötigt, um wieder in Gang zu kommen. Von hier aus sollte die Lichtmaschine – die Komponente, die für die Aufrechterhaltung der Ladung einer Batterie verantwortlich ist – in der Lage sein, die Batterie auf lange Sicht zu übernehmen und am Leben zu halten, aber was ist, wenn dies nicht der Fall ist? Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass es an der Zeit ist, Ihre Batterie zu ersetzen, oder es kann etwas Einfaches geben, das über Nacht sterben kann, das korrigiert werden muss.

Wenn Sie ständig eine Batterie springen, wird beispielsweise über Nacht die Batterie erheblich abtropfen lassen. Diese Entwässerung der Batterie durch das elektrische System wird als parasitäres Ziehen bezeichnet, und wenn sie deaktiviert bleibt, kann sie die Lebensdauer der Batterie drastisch verkürzen. Daher ist es wichtig, diese Komponenten auszuschalten, bevor das Auto ausgeschaltet wird. Andernfalls müssen Sie im Laufe der Zeit möglicherweise früher als gewöhnlich eine gute Batterie gewesen sein. Idealerweise sollten Sie nicht viel mehr tun müssen.

Soweit Sie ständig Ihre Batterie wenden müssen, ist parasitär aus Elektroniksystemen nur einer von vielen Schuldigen. Leider ist es nicht immer garantiert, dass Ihr Radio, die Scheinwerfer und das Gleiche ausgeschaltet sind, um dieses Problem zu beheben.