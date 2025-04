Warten Sie, was hat Subaru mit dem Outback 2026 gemacht?

Die größte Veränderung ist natürlich das Äußere. Das Outback von 2026 muss eine CrossFit -Phase durchlaufen haben, da es mit erheblichem Vorsprung kräftiger und größer als die vorherige Generation aussieht. Die Bodenfreiheit bei 8,7 Zoll ist unverändert (abgesehen von den Wildnismodellen), aber die zwei Zoll größere Dachlinie verleiht ihm sozusagen eine ausgeprägtere „Stirn“ und ein viel mehr SUV-ähnlicher Seitenprofil. Es nähert sich näher an Kia Telluride oder Jeep Wagoneer Styling als der traditionellere Wagen der vergangenen Jahre.

Wenn dies noch nicht der Fall ist, wird der Outback von 2026 Argumente online darüber auslösen, was einen echten Stationswagen umfasst und ihn von einem SUV unterscheidet. Für das, was es wert ist, nennt Subaru selbst einen SUV in der Pressemitteilung, und mit der neuen Generation ist alles Anschein für das Subaru -Erbe (das früher basierte) vollständig verschwunden.

„Entlang der Seiten“, sagt Subaru, „behält der Outback seine Signaturproportionen bei, passt jedoch seine Silhouette mit einem boxeren Profil an, um seine Höhe und Haltbarkeit hervorzuheben.“ Unabhängig davon, ob das neue Styling neue Subaru -Treiber anziehen wird oder nicht, ist noch nicht zu sehen, aber da der Autohersteller in den vielen Jahren und Generationen über 3 Millionen Outbacks verkauft hat, wird es wahrscheinlich kein Problem sein.