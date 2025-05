Wann hat Volkswagen aufgehört, den Vanagon zu machen? (Und was kostet man heute?)

Der heutige Kauf eines Vanagers muss kein teures Unterfangen sein, aber jeder, der die gefragtesten Varianten in die Hände bekommen möchte, muss einige bedeutende Geld in die Hand bringen. Die Verkaufsdaten von Classic.com zeigen, dass der durchschnittliche Verkaufswert des Vanagers in den letzten fünf Jahren rund 22.600 US -Dollar liegt, obwohl es eine große Reichweite der verzeichneten Preise gibt. Der billigste Verkaufsverkauf erzielte nur 1.101 US-Dollar für ein Projekt T3 Camper, während der teurste Verkauf, eine Niedrigmeiler 1987 von Westfalia GL Syncro, 72.000 US-Dollar erzielte.

Im Allgemeinen befehlen Westfalia Campers eine Prämie, ebenso wie Vans, die mit dem legendären Syncro-Allradsystem von Volkswagen ausgestattet sind. Selbst wenn Alter und Zustand gleichwertig sind, können diese Variationen einen großen Unterschied für das bewirken, was Käufer erwarten können. Um ein Beispiel zu nutzen, schätzt Hagerty eine Basis von 1988 Vanagon in gutem Zustand mit 11.500 USD im Durchschnitt, während ein Camper -Syncro von Vanagon Wolfsburg von 1988 auf 35.700 USD geschätzt wird. Obwohl es eine Vanagon -Variante für alle Arten von Van Life -Enthusiasten gibt, werden viele von ihnen nicht billig.