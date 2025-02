Volvo Ex90 Review

Während der Volvo EX30 durch eine übermäßige Abhängigkeit von seinem zentralen Touchscreen beeinträchtigt wird, bietet der Ex90 weitaus mehr Funktionen, wie z.

Kartenraum, Sitzgelegenheiten und Praktikabilität

Länge Breite Höhe Kofferraum (Hintersitze nach oben/unten) 5.037 mm 2.113 mm 1.747 mm 310/1.915 Liter

Der Volvo Ex90 ist ein großes Elektroauto mit einer angemessen großzügigen Menge an Platz im Inneren. Trotz aller sieben Sitzplätze stehen noch 310 Liter Stiefelfläche angeboten, was genau die gleiche Kapazität ist, wie Sie es in einem Citroen E-C3-Supermini finden. Falten Sie die hinteren und mittleren Sitze jedoch nach unten, und Sie haben eine Van-ähnliche 1.915 Liter zur Verfügung.

Wie bei siebensitzigen Autos werden die obersten Sitze der Ex90, insbesondere auf längeren Reisen, größere Passagiere in den hinteren Sitzen. Halten Sie diese jedoch den Kindern reserviert, und sie sollten in Ordnung sein. Volvo hat auch Isofixpunkte auf diese Sitze angepasst, was auf einem Siebensitzer ein ziemlich seltener Anblick ist.

Die Dinge verbessern sich, wenn sie in die mittlere Reihe vorwärts gehen, wo es viel Kopffreiheit gibt. Beinfreiheit wird jedoch am besten als ausreichend und nicht als luxuriös beschrieben. Wenn Sie sich ausdehnen möchten, können diese Sitze nach hinten rutschen, aber Passagiere auf den Rücksitzen werden nicht zu erfreulich sein.

Es ist der Beifahrer und Fahrer, der erwarten kann, das Leben des Luxus im Volvo Ex90 zu genießen, da es hier ist, wo es Beinfreiheit und Kopffreiheit gibt.

Zuverlässigkeits- und Sicherheitsbewertung

Volvo ist im Laufe der Jahrzehnte zu einem Sinne für Sicherheit geworden, sodass die Marke nicht möchte, dass ihr jüngstes Flaggschiff das Auto ist, das diesen Ruf verdirbt. Der Volvo Ex90 muss noch von Euro NCAP getestet werden, aber es gibt eine Vielzahl von Standard-Sicherheits-Technologie, die zu dieser begehrten Fünf-Sterne-Bewertung beitragen sollte.

Ein Nebenwirkungsschutzsystem, ein Schleudertrauma-Schutzsystem, ein Informationsdisplay, Erkennung von Blindfotten, Steuerhilfsmittel, Augenverfolgung, Cross-Traffic-Alarm, intelligente Geschwindigkeitsassistent, Abflussschutz und eine Vielzahl von Airbags sind nur einige von den Systemen, die dazu beitragen, die EX90 -Insassen sicher und gesund zu halten. Leider muss einige Technologien wie das Lidar-System jedoch noch über ein Over-the-Air-Update hinzugefügt werden.

Der Volvo EX90 ist viel zu neu, um seine Zuverlässigkeit zu ermitteln, aber die Leistung von Volvo in unserer Befragung der Fahrerbesitzer 2024 war nur durchschnittlich, da er 16 von 32 Herstellern platzierte. Der Volvo XC40 war das einzige Modell der Marke, das auch in unserer Rangliste der Fahrer -Power Cars erscheint und auf dem 32. Platz von 75 belegte.