Volvo EX40 Review

Bevor er umbenannt wurde, war der XC40 -Aufladen bereits seit mehreren Jahren zum Verkauf angeboten, was bedeutete, dass er an der Stelle begann, sein Alter an Orten zu zeigen. Als Reaktion darauf behandelte Volvo seinen Electric Family SUV mit einer Reihe von Upgrades, um neben dem kleineren Ex30 sowie einigen viel neueren Konkurrenten relevant zu bleiben.

Das 235-PS-Einstiegsmotormodell ist jetzt im Hinterradantrieb (im Gegensatz zu Frontantrieb) und verwendet eine 69 kWh-Batterie in Standardform oder eine 78-kWh-Einheit in der Langstreckenvariante. Diese Packs kehren bis zu 295 und 343 Meilen im WLTP -Kombinationszyklus zurück.

Wenn Sie an die Spitze der Aufstellung bewegt werden, wird ein zusätzlicher Motor in die Mischung eingeführt, wodurch der Volvo EX40 in ein Allradmodell umgewandelt wird. Das angemessen benannte Twin Motor -Modell pumpt eine sehr gesunde 402 PS und seine 82 kWh Batterie über 332 Meilen zwischen den Ladungen.

Unabhängig davon, welche Version Sie auswählen, sind alle EX40 -Modelle mit 175 kW DC -Ladefunktion ausgestattet.

Sobald Sie ausgewählt haben, ob Sie ein oder zwei Elektromotoren wünschen – wir sind der Meinung, dass der erstere für die meisten britischen Käufer ausreicht -, müssen Sie dann aus einem von drei verschiedenen Spezifikationen wählen: Core, Plus und Ultra. Der Kern startet die Reichweite und bietet alles, was Sie von einem Premium-Familien-SUV erwarten könnten, wie LED-Scheinwerfer, zwei Zonenklimatisten, beheizte Vordersitze, ein Ladepad für drahtloses Telefon, eine betriebene Bootlid-, Spurhalterassistentin, hintere Parksensoren und einen neunz-Zoll-Porträt-Touchscreen, der die neueste Google-Software ausführt. Alle Autos erhalten immer noch Apple CarPlay und Android Auto-Funktionalität, die durch einen 12-Zoll-digitalen Instrument-Cluster gestärkt werden.

Steigen Sie in die Spezifikation von „Plus“. Dies fügt Dinge wie schlüssellosen Eintritt und eine Vielzahl anderer Treiberhilfen hinzu, einschließlich der Überwachung der blinden Stelle, einer Rückkehrkamera und einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung sowie einem erhitzten Lenkrad und einer Wärmepumpe für eine größere Effizienz in den Wintermonaten.

Schließlich gibt es den Ultra, der, wie Sie vielleicht mit dem Namen erkennen können, mit allen Schnickschnack ausgestattet sind, einschließlich eines Panoramablicks, eines Harman Kardon-Soundsystems, adaptiven Pixel-LED-Scheinwerfern und elektrisch betriebenen synthetischen Leder- und Wildsitzsitzen. Diese Autos sind ziemlich teuer; Wir glauben nicht, dass sich der zusätzliche Aufwand für die meisten Käufer lohnen wird.

Wenn Sie den EX40 mögen, aber etwas mehr stilvoller fokussiert wollen, bietet Volvo auch das Rakish EC40 (früher bekannt als C40-Aufladung).