Volvo EX30 Review

In der Zwischenzeit erhält der Volvo EX30 Single Motor Extended Range, wie der Name schon sagt, ein einzelner 268 PS -Motor zum Anfahren der Hinterräder sowie eine 69 kWh -Batterie, um eine beeindruckende Reichweite von bis zu 296 Meilen zu bieten. Möglicherweise werden Sie auch vom Twin Motor Performance-Modell mit einem Preis von rund 42.500 GBP in Versuchung geführt, was in lebhaften 3,6 Sekunden 62 Meilen pro Stunde erreichen kann, was zum Teil dank des Allradantriebs. Es ist jedoch erwähnenswert, dass dieses Modell eine gewisse Reichweite opfert und bis zu einer Schüchternheit von 280 Meilen von seiner 69 kWh Batterie zurückgeht. Unserer Meinung nach ist der Einzelmotor-erweiterte Bereich mit seiner Zeit von 5,3 Sekunden 0-62 Meilen pro Stunde und besserer Gesamtfahrerlebnis eine vernünftigere Wahl.

Der Volvo EX30 wird in zwei Ausstattungsvarianten angeboten: Plus und Ultra. The former should be sufficient for most, however, as it gets all the niceties you’d expect from a Volvo such as full LED exterior lighting, two-tone alloy wheels, a 12.3-inch touchscreen (more on that later), dual-zone climate control, heated front seats, a heated steering wheel, a Harman Kardon sound system, a wireless mobile phone charging pad, a powered bootlid, adaptive cruise control, Überwachung von Blindflecken, Parksensoren vorne und rot und eine Rückkehrkamera. Sie erhalten auch die Wahl zwischen zwei Innenräumen: „Indigo“ und „Pine“ – im Wesentlichen eine schicke Art, „Marine“ oder „Grün“ zu sagen.