VW T-Roc Cabrio

Ganz neu ist die Idee mit einem Cabrio-Geländewagen oder besser einem Oben-ohne Crossover nicht. Gerade in den USA versuchten sich Marken wie Ford und General Motors mit Modellen wie dem Ford Bronco, International Scout oder einem Chevrolet Blazer seit den 1970er Jahren immer wieder mit geländegängigen Sport-Utility-Modellen, deren Dach sich zumeist manuell herunterklappen lässt. In Europa gab es diesen Trend mit rustikalen Modellen wie der Mercedes G-Klasse, dem Land Rover Defender oder dem offenen Luxus-SUV von Monteverdi ebenfalls - der Erfolg war der gleiche: minimal. Das änderte sich auch nicht, als Nissan vor wenigen Jahren in den USA eine offene Version seines ansonsten sehr erfolgreichen Murano auflegte. Optisch war das Modell mit dem elektrischen Stoffdach alles andere als eine Augenweide - die Nachfrage entsprechend. Und auch wenn Jaguar Land Rover es mit seinem Evoque Cabrio vor drei Jahren stimmiger machte - die Nachfrage blieb homöopathisch. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wieso Volkswagen es nun mit einem offenen Bruder des ansonsten durchaus erfolgreichen T-Roc versucht. Ein offenes Modell, nach dem seitens der SUV-Kunden niemand gerufen hat und dessen Nachfrage kaum ausreichen dürfte, das siechende Segment der bezahlbaren Cabriolets wiederzubeleben. Was also steckt dahinter? Volkswagen will mit dem T-Roc Cabrio schlicht die eigene Marke weiter emotionalisieren, wie man dies mit dem T-Roc R und weiteren Modellen aus dem üppigen SUV-Portfolio versucht. Technisch ist das 4,27 Meter lange T-Roc Cabriolet ein zweitüriges Schwestermodell mit Platz für vier Personen und einem vollelektrischen Stoffdach, das sich bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h in neun Sekunden öffnen wie schließen lässt. Die Dachkonstruktion erinnert dabei an die des mittlerweile ausgelaufenen Golf Cabrios, denn das Stoffdach faltet sich hinter den beiden Rücksitzen auf dem offenen Verdeckkasten zusammen, so dass nur eine kleine Heckklappe übrigbleibt, die sich nach oben öffnet. Wem der Laderaum mit seinen überschaubaren 284 Litern zu klein ist, der kann die Rückbank getrennt umlegen und so auch größere Gegenstände einladen. Das Motorenangebot des VW T-Roc Cabrio ist dünn. So ist neben dem ein Liter großen Dreizylinder-Benziner mit überschaubaren 85 kW/115 PS nur noch ein 1,5 Liter großer Vierzylinderbenziner mit 110 kW/150 PS im Angebot. Gegen Aufpreis gibt es unter anderem ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe, während der sonst verfügbare Allradantrieb außen vor ist. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich der offene T-Roc besser verkaufen kann als seine Cabriovorgänger VW Golf oder Beetle. Seine offizielle Weltpremiere feiert er auf dem Frankfurter IAA im September. Stand: 14.08.2019 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller