Volkswagen Polo

Nachlegt haben die Wolfsburger dabei in Sachen Licht und Fahrerassistenzsysteme, denn dabei ist der aufgefrischte Polo nun nahezu auf dem Stand des größeren VW Golf 8 unterwegs. Daneben gibt es neue Details im Innenraum und zeitgemäße Einliter-Benziner. Etwas überraschend wird auch weiterhin eine Variante mit Erdgasantrieb angeboten und das unangefochtene Topmodell bleibt der 200 PS starke Polo GTI, der dann im Herbst neu aufgelegt wird. Neben leicht veränderten Schürzen vorn und hinten gibt es nun serienmäßige LED-Scheinwerfer, die im Gesicht über eine Lichtspange miteinander verbunden sind. In Sachen Fahrerassistenz ist der überarbeitete VW Polo erstmals mit teilautonomen Fahrfunktionen zu bekommen und hat damit den Stand, den auch die größeren Geschwister Golf und Passat anbieten. Längst überfällig nun auch im Serienumfang: digitale Instrumente mit 8,0 oder 10,25 Zoll, eine manuelle Klimaanlage, elektrische Außenspiegel und eine Musikschnittstelle nebst einem allerdings nur 6,5 Zoll großen Multimediadisplay mit Bluetooth-Schnittstelle. Gegen Aufpreis gibt es größere Displays mit 8,0 und 9,2 Zoll Bildschirmdiagonale. Zeitgemäße Details wie 15-Zoll-Räder, USB-Schnittstelle, Mittelarmlehne und Lederbesatz für Lenkrad und Schaltknüppel gibt es jedoch serienmäßig erst in der zweiten Ausstattungsstufe "Life" ab Werk. Das Ladevolumen des neuen VW Polo liegt bei 351 Litern. Obligatorisch ist der 4,05 Meter lange VW Polo zunächst mit einem ein Liter großen Dreizylinder unterwegs. Der ist in den drei Leistungsstufen mit 80 (ohne Turboaufladung), 95 und 110 PS im Angebot, wobei für die mittlere Leistungsstufe auf Wunsch ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe im Angebot ist und die 110-PS-Variante serienmäßig über ein DSG verfügt. Zudem gibt es eine Version mit 66 kW/90 PS/160 Nm mit Erdgasantrieb. Neu im aufgefrischten VW Polo des Modelljahres 2022: Fahrerassistenzsysteme wie Müdigkeitserkennung, Einparkautomatik, Notbremsassistent oder Multikollisionsbremse. Die Preise des VW Polo dürften auf dem Niveau des aktuellen Modells liegen - heißt, es geht bei rund 15.000 Euro los. Stand: 22.04.2021 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller https://bit.ly/3xhQxZP