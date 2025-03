Volkswagen ID. Buzz Review

Reichweite Wallbox -Ladungszeit Schnelle Gebührzeit 283-291 Meilen 12 Stunden (0-100%, 7,4 kW) 30 Minuten (10-80%, 200 kW)

Volkswagen ID. Buzz -Urteil

Nur wenige Autos verdienen den Hype, der sie umgibt wie die Volkswagen ID. Summen. Es ist nicht ganz so praktisch oder vielseitig wie einige andere Van-Basis-Carriers, aber es kann schneller als so ziemlich viele von ihnen angeklagt werden. Plus nein Elektrischer SUV Dort draußen kann der Raum oder die familienfreundlichen Merkmale des überragend funky VW passt. Das Styling könnte das sein, was Kunden anzieht, aber unter den von Microbus inspirierten Looks ist dies eine sehr fähige, wenn auch etwas teuer, eV.

Details, Spezifikationen und Alternativen

Die Volkswagen ID. Buzz bringt die Retro -Blumenleistung des klassischen VW Typ -2 -Mikrobus in das 21. Jahrhundert. Genau wie das Original, die ID. Buzz fällt dank seiner Größe, des einzigartigen Designs und einiger sehr leuchtender Farben durch eine Landmeile hervor, aber schauen Sie sich darunter und es ist eine durch und durch moderne und vollelektrische Angelegenheit.

Nach einer Auffrischung der Aufstellung Mitte 2024 jede Variante der VW-ID. Buzz wird von einem einzelnen Heckmotor mit 286 PS angetrieben. Dies wird mit einem 79-kWh-Akku gepaart, den dieses MPV mit der Volkswagen ID.3, ID.4 und ID.5 teilt. Zuvor ist die ID. Buzz zeigte einen kleineren 77 kWh Batterie und einen 201 PS -Motor.