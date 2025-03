Verbrennerautos sind Geschichte, diese wenig bekannte Elektromarke hat soeben eine Reichweite von 1.500 Kilometern angekündigt.

Während die Reichweite nach wie vor das größte Anliegen der Verbraucher ist, könnte ein in Europa kaum bekannter chinesischer Hersteller die Karten neu mischen. Changan, eine historische chinesische Marke, die 1862 gegründet wurde, bereitet sich darauf vor, eine Technologie zu testen, die unser Verhältnis zur Elektromobilität radikal verändern könnte.

Das 1.500-Kilometer-Versprechen, das alles verändert

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Strecke Paris-Rom ohne eine einzige Aufladung zurücklegen. Das ist das kühne Versprechen, das Changan mit seiner neuen Generation von Festkörperbatterien macht. Der chinesische Hersteller hat einen ehrgeizigen Plan angekündigt: Ende 2025 sollen die Prototypen mit diesen revolutionären Batterien ausgestattet sein, 2026 soll die Technologie validiert werden und 2027 soll die Massenproduktion beginnen.

Das wichtigste Element dieser Ankündigung ist die angekündigte Reichweite: 1.500 Kilometer mit einer einzigen Ladung. Diese Leistung soll dank einer Energiedichte von 400 Wh/kg möglich sein, die weit über den Werten der heutigen Lithium-Ionen-Batterien liegt, die in der Regel zwischen 250 und 300 Wh/kg liegen.

Sollten sich diese Zahlen bestätigen, wäre dies ein großer technologischer Durchbruch, der die psychologische Hürde der begrenzten Reichweite, die oft als Haupthindernis für die breite Akzeptanz von Elektrofahrzeugen genannt wird, endgültig beseitigen könnte.

Feststoffbatterien: Mehr als nur eine Frage der Reichweite

Die Festkörperbatterietechnologie ist aus mehreren Gründen ein großer Fortschritt:

Höhere Sicherheit: Das Fehlen eines flüssigen, brennbaren Elektrolyten reduziert das Brandrisiko drastisch

Längere Lebensdauer: Weniger Abbau durch Ladezyklen

Schnelleres Laden: Struktur ermöglicht größeren Energiefluss

Höhere Temperaturbeständigkeit: Optimaler Betrieb unter extremen Bedingungen

Changan behauptet, „die Sicherheitsprobleme der Flüssigbatterie-Ära gelöst“ zu haben, insbesondere durch die Beseitigung des Risikos der Bildung von Dendriten, den Lithiumansammlungen, die zu spektakulären Kurzschlüssen führen können.

Der grundlegende Unterschied liegt in der Struktur der Batterie selbst. Herkömmliche Batterien verwenden einen flüssigen Elektrolyten, um die Ionen zwischen den Elektroden zu transportieren, während Feststoffbatterien einen festen Elektrolyten verwenden und damit die anfälligste Komponente des Systems eliminieren.

Ein historischer Akteur inmitten einer elektrischen Transformation

Changan ist in der europäischen Öffentlichkeit kaum bekannt und dennoch kein Neuling in der Automobilindustrie. Der vor über 160 Jahren gegründete Hersteller gehört neben SAIC, FAW und Dongfeng zu den „Großen Vier“ in China.

Das in Chongqing ansässige Unternehmen hat wie viele chinesische Hersteller eine strategische Wende hin zur Elektrifizierung vollzogen, jedoch mit einem besonderen Ansatz, der sich auf technologische Innovation konzentriert. Diese Strategie ist in einen günstigen nationalen Kontext eingebettet, da China die Beherrschung der Batterietechnologie zu einem Schwerpunkt der industriellen Entwicklung gemacht hat.

Mit seinen Ambitionen im Bereich der Feststoffbatterien verfolgt Changan einen ähnlichen Weg wie BYD, ein anderer chinesischer Riese, der auf dem Weltmarkt immer mehr an Macht gewinnt. Was ist der Unterschied? Changan hat sich bereits auf genaue Reichweitenangaben und einen ehrgeizigen Zeitplan für die Einführung verpflichtet.

Ein ehrgeiziger Zeitplan angesichts der globalen Konkurrenz

Changans Entwicklungsplan für seine Feststoffbatterien ist in drei Schlüsselphasen gegliedert:

Zeitraum Meilenstein Ziel

Ende 2025 Prototypenphase Installation der Batterien in Testfahrzeugen

2026 Validierungsphase Praxistests und Zertifizierung

2027 Massenproduktion Vermarktung der ersten Fahrzeuge

Angesichts dieses Zeitplans scheinen die westlichen Autohersteller hinterherzuhinken. Toyota, das seit Jahren an dieser Technologie arbeitet, strebt eine Massenproduktion um 2028 an. Volkswagen bleibt über seine Beteiligung an QuantumScape vorsichtig, was den Zeitraum bis zur Produktionsaufnahme angeht.

Der japanische Hersteller Nissan plant Fahrzeuge mit Feststoffbatterien für 2028, während Mercedes eher das Ende dieses Jahrzehnts nennt. Der potenzielle Vorsprung von Changan verdeutlicht die Dynamik des chinesischen Automobilsektors und seine Fähigkeit, die technologische Entwicklung zu beschleunigen.

Die Herausforderung der Großproduktion

Eine vielversprechende Technologie anzukündigen ist eine Sache, sie in Massen zu produzieren eine andere. Festkörperbatterien stellen erhebliche industrielle Herausforderungen dar, denen sich bereits mehrere große Namen gestellt haben.

Das größte Hindernis bleibt die Herstellung des Festelektrolyten in großem Maßstab. Die Materialien müssen eine ausreichende Ionenleitfähigkeit aufweisen und gleichzeitig die mechanische Stabilität während der Lade- und Entladezyklen aufrechterhalten. Auch die Schnittstelle zwischen Elektroden und Festelektrolyt wirft komplexe technische Probleme auf.

Changan wird diese Herausforderungen meistern müssen, um seine Versprechen zu halten. Sollte dies gelingen, könnte es zu einer Umwälzung des Marktes kommen, da die 1.500 Kilometer lange Reichweite ein starkes Verkaufsargument darstellt.

Die Herausforderung ist nicht nur technologischer, sondern auch wirtschaftlicher Natur: Die neuen Batterien müssen zu wettbewerbsfähigen Kosten hergestellt werden, um in Fahrzeugen für den Massenmarkt eingesetzt werden zu können. Größenvorteile und die vertikale Integration der Produktion werden entscheidend sein.

Das Rennen um Feststoffbatterien nimmt weltweit an Fahrt auf. Mit dieser Ankündigung positioniert sich Changan an der Spitze einer Revolution, die das Gesicht der Elektromobilität nachhaltig verändern könnte. Wenn sich die Versprechungen bewahrheiten, könnten wir uns schon bald von der Reichweitenangst und langen Ladesitzungen verabschieden. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um zu bestätigen, ob diese Technologie alle ihre Versprechen halten wird oder ob sie sich in die lange Liste der technologischen Fortschritte einreihen wird, die länger als erwartet gebraucht haben, um sich zu materialisieren.