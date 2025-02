Vauxhall Corsa Electric Review

Reichweite Wallbox -Ladungszeit Schnelle Gebührzeit 221-251 Meilen 7 Stunden 45 Minuten (0-100%, 7,4 kW) 28 Minuten (10-80%, 100 kW)

Vauxhall Corsa Elektrisches Urteil

Der Vauxhall Corsa Electric ist ein großes kleines Elektroauto. Sobald Sie den hohen Kaufpreis überschritten haben (oder ein gutes Finanzgeschäft festgelegt haben), ist es schwer, mit den 200-Meilen-Reichweite und den Rockboden-Laufkosten zu streiten. Das neueste Gesicht von Corsa „Vizor“ bringt es mit dem Rest der Vauxhall-Aufstellung wieder auf den neuesten Stand, und wir freuen uns, das aktualisierte Infotainment-System zu melden, ist viel einfacher zu bedienen als zuvor. Es gibt zwar letztendlich billigere und leistungsfähigere Modelle auf dem Markt, aber es ist leicht, die Anziehungskraft der Elektro -Corsa zu erkennen – insbesondere wenn Sie nach einem kleinen Firmenauto suchen.

Bereichsdetails, Spezifikationen und Alternativen

Der Vauxhall Corsa ist ein starker Verkäufer in Großbritannien, und viele Fahrer sind bereits mit diesem gut etablierten Supermini vertraut. Die Corsa Electric nimmt diese Vertrautheit an und fügt einfach einen voll elektrischen Antriebsstrang hinzu, was dies zu einer realistischen Option für diejenigen macht, die ihre ersten Schritte in einen EV unternehmen möchten.

Das zuvor als Vauxhall Corsa-E bezeichnete Corsa Electric ist eng mit dem Peugeot E-208 verwandt, mit dem sie seine Plattform und unzählige Teile teilt. Ebenfalls mechanisch ähnlich ist das größere, aber nicht viel teurere Vauxhall Mokka Electric.