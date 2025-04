TPMS Light Vs. Reifendrucklicht: Was ist der Unterschied?

Unter den vielen Sicherheitsmerkmalen Ihres Autos ist eines der Systeme, mit denen Sie häufig befassen, das Reifendrucküberwachungssystem, das allgemein als TPMS bezeichnet wird. Es stellt sicher, dass Ihre Reifen und das Überwachungssystem selbst in Top-Top-Form sind, sodass Sie sicher an Ihr Ziel gelangen können.

Wie das Reifendrucküberwachungssystem funktioniert, ist einfach: Sensoren werden in den Reifen installiert und beobachten ständig, ob der Umgebungsdruck unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Wenn dies für einen der Reifen der Fall ist, löst der Sensor für diesen bestimmten Reifen ein Symbol auf Ihrem Dashboard aus, um Sie darüber zu informieren. Ein Auslöser zum Einschalten des Armaturenbrettlichts wird ebenfalls gesendet, wenn das System aus irgendeinem Grund fehlfasst.

Aber was genau ist dieses Symbol/Licht, das auf Ihrem Dashboard auftaucht? Möglicherweise sehen Sie tatsächlich zwei Arten: das TPMS -Licht und das Reifendrucklicht. Schauen wir uns an, wie sie sich unterscheiden und was Sie tun sollten, wenn Sie jeden sehen.