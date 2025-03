Toyota Tundra erinnert sich: So überprüfen Sie, ob Ihr LKW betroffen ist

Toyota startete das Tundra mit dem Modelljahr 2000 zum ersten Mal mit einem leistungsstarken V8-Motor unter der Motorhaube, einer gut ausgestatteten Kabine und einem großen Bett hinten-perfekt für eine breite Palette an mühsamer Aufgaben.

Im Laufe der Jahre wurden drei Generationen von Tundra eingeführt, wobei mehrere Facelifts verwendet wurden, um den LKW frisch aussehen zu lassen. Jede Generation wurde einer Reihe von Rückrufen ausgesetzt, obwohl es die neueste Tundra der dritten Generation ist, die in den letzten Jahren Schlagzeilen gesammelt hat. Ein Rückruf führte insbesondere die Besorgnis für Käufer. Es ist auch der am meisten erinnerte Toyota im letzten Jahrzehnt, und die Modelljahre von 2022 und 2023 ziehen nicht weniger als 10 Rückrufe an.

Der fragliche Rückruf wurde im Mai 2024 ausgestellt und beinhaltet die Bearbeitung von Trümmern, die während des Herstellungsprozesses, das innerhalb der Interna des Motors gelassen wurde, hergestellt werden. Dies führt zwangsläufig zu dauerhaften Motorschäden und letztendlich aus dem Fehler, der Toyota ohne andere Option zurückgelassen hat, als alle betroffenen Modelle zu erinnern und den gesamten Motor kostenlos zu ersetzen. Ungefähr 102.000 Toyota-Modelle mit dem v35A-V6-V6-Motor V35A wurden zurückgerufen, wobei die Massenmehrheit Tundra Trucks der dritten Generation ist.

Andere Rückrufe, wie z. B. Reifenprobleme im Sommer 2024 oder scheußende Kraftstoffröhrchen, die zu Kraftstofflecks führen, betreffen auch die Dritt- und aktuelle Toyota Tundra.