Der Land Cruiser 1958 ist der Grundniveau für den Roh-and-Tumb-Toyota-Offroader. Es hat einen UVP von 58.150 USD (einschließlich Zielgebühr von 1.450 USD) im Vergleich zum „Standard“ -Land -Cruiser -Modell, das 62.920 USD eingibt. Also, was bekommst du für dieses zusätzliche Geld? Oder genauer gesagt, was fehlt das Modell von 1958, das der Standard -Landkreuzer bekommt?

Im Land Cruiser von 1958 sind die Dinge ein bisschen nackte Knochen, aber so bevorzugen einige Eigentümer ihre Offroader: Je weniger technisch, desto besser. Immerhin ist der 1958 ein Ausstattungsvolumen, der die Hommage an die Vergangenheit ausweisen soll. 1958 war das Jahr, in dem der Land Cruiser in die USA eingeführt wurde, und SUVs waren damals definitiv weniger luxuriös. Außen von 1958 verfügt die 1958 anstelle der rechteckigen, die mit der oberen Verkleidung geliefert werden. Nebellichter sind Standard, aber nicht die verbesserten starren Einheiten. Die hintere Heckklappe wird physisch geöffnet und nicht durch einen Leistungsmechanismus.

Das Modell von 1958 erhält auch einzigartige 18-Zoll-Leichtmetallräder in 245/70R18-Reifen, während der Standard-Landkreuzer verschiedene Räder und die breiteren 265/70/R18-Reifen erhält. Dachschienen und Fußmatten mit Allwetter sind auf dem oberen Ausstattungsvorteil Standard, sind jedoch auf den 1958 nicht verfügbar. Die Farbschemata sind auch ziemlich begrenzt. Der 1958 kann nur in Schwarz, Eiskappe (weiß) oder Meteor -Dusche (Silber) für 2025 aufgetragen werden, während der Standard -Landkreuzer acht verschiedene Außenfarben zur Auswahl erhält.