Toyota Gr86 Vs. Supra -Motoren: Wie unterscheiden sie sich?

Zunächst einmal gibt es die offensichtliche Leistungslücke zwischen den beiden Antriebssträngen. Dies ist nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, dass ein Supra etwa doppelt so viel kostet wie ein GR86. Lassen Sie uns das also ignorieren und uns nur auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede hinter dem tatsächlichen Gefühl dieser Kraftwerke konzentrieren. In Bezug auf die Erstimpression könnten diese Motoren nicht unterschiedlicher sein. Sie haben einen natürlich abgesaugten Boxer-Four gegen einen Twin-Scroll-Single Turbo-Six. Aussehen kann jedoch täuschen.

In der Tat bieten die Konfigurationsmotoren mit geraden Six berühmt perfekte primäre und sekundäre Gleichgewichtsmerkmale. Dies bedeutet, dass sich alle Zylinder so bewegen, dass sich ihr Impuls gegenseitig abbricht – mit anderen Worten, wenn ein Zylinder auf die Oberseite trifft, ist sein Gegenstück ganz unten. Ähnlich wie die Boxer-Four ist auch die Straight-Six außergewöhnlich glatt. Tatsächlich ist es sogar glatter, weil ein Boxer-Four einen Zylinderversatz hat und daher keine perfekte sekundäre Balance hat. Darüber hinaus bedeutet dieses Design, dass die Abgaskopfzeile auf einem Boxer ungleiche Länge haben, was zu ihrem charakteristischen Rumpel -Geräusch führt.

Was das Fahrerlebnis betrifft, so produziert der Motor des Supra den größten Teil seines Drehmoments im REV -Band und erreicht im Vergleich zu den 3.700 U / min des GR86 nur 1.800 U / min. Mit mehr als dem doppelten Drehzahlen für das Spitzendrehmoment (und weitaus weniger Leistung im Allgemeinen) bedeutet dies, dass der GR86 weitaus verzeihender ist als der Supra und leichter in den niedrigeren Drehzahlen zu kontrollieren. Der Supra, der ein Turbo ist, ist jedoch von Natur aus weniger reaktionsschnell als das von GR86 natürlich abgesaugte Design. Kurz gesagt, beide Motoren bieten einen reibungslosen Betrieb und bieten eine gute Leistung. Die Erfahrung des Supra ist jedoch im Vergleich zu den peppigen, überschaubaren Stromversorgung des GR86 während temperamentvoller Fahrsitzungen weitaus wilder.