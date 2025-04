Toyota Connected Services: Hier ist, was sie kosten (und wenn sie es tatsächlich wert sind)

Letztes Jahr und nicht zufällig wurde ich zu dieser Zeit der stolze Besitzer eines 2024 Toyota Rav4 Hybrid. Als ich das Auto kaufte, führte mich das Autohaus durch die Einrichtung der Toyota -App, mit der ich den Status des Autos, den Fernstart und sogar das Remote -Schloss überwachen und das Auto entsperren konnte. Es ist eine der verborgenen Funktionen, von denen ich zuerst nichts wusste.

In meiner Rezension des Autos bemerkte ich, dass die App Ihnen großartig war, Ihnen zu sagen, was los war, aber nicht so gut darin, Ihnen etwas dagegen zu erlauben. Wenn Sie Ihre Fenster herunter oder Ihr Schiebedach geöffnet haben, konnten Sie dies nicht durch die App korrigieren. All dies wurde jedoch durch die App von Toyota von Connected Services ermöglicht. In diesem Fall war es Toyotas Fernanschluss. Aber Toyota hat ein paar andere Pläne, die Sie auswählen können, einschließlich Musikliebhaber, überall und überall. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Optionen, die als Safety Connect und Service Connect bezeichnet werden.

All diese verschiedenen Dienste können verwirrend sein und in meinem Fall ein wenig ärgerlich. Hier ist also eine Aufschlüsselung aller verbundenen Dienste von Toyota, was sie einschließen, und vor allem, was sie nicht tun.