Toyota Altezza: Was der Name bedeutet und welches Lexus -Modell es wie in den USA verkauft wird

Die Toyota Altezza ist eines der bekanntesten JDM -Fahrzeuge der späten 90er bis frühen 2000er Jahre. Die Altezza wurde entweder als Limousine oder 5-Türer-Wagen erbaut und hat es nie in die USA geschafft-zumindest nicht als Toyota. Das US-Äquivalent ist vielmehr der Lexus der ersten Generation IS (Codename XE10), insbesondere das IS 200 und 300 IS 300, wobei die Motorverschiebung von entweder 2,0 l oder 3,0 l bezeichnet wird. Abgesehen von einigen kleineren Details bleibt die Altezza und bleibt in fast jeder anderen Weise identisch, wobei beide Modelle dieselbe Plattform, allgemeine Karosserie und mechanische Grundlagen enthalten. Und natürlich seine unverwechselbaren Rücklichter, die die Modeerscheinung der „Altezza -Lichter“ der Mitte der 2000er Jahre hervorrief, in denen die Menschen klare Acrylgehäuse in die Rücklichter ihres Autos passen.

Und vergessen wir nicht die andere klare Unterscheidung zwischen den JDM- und USDM -Modellen: den Namen. Das Wort „Altezza“ ist tatsächlich italienisch und bedeutet „Größe oder Adel“. Im Kontext der Sprache übersetzt sich „Altezza“ enger in einen Ausdruck wie „Hoheit“ oder „wichtige Statur“, und als solche spiegelt es ein Fahrzeug mit höherem Status wider. Dies passt auch genau zum Markenbild von Lexus und ist eine Marke, die eng mit Luxusfahrzeugen verbunden ist. Der Grund für diesen Namensunterschied hängt von der Marke von Lexus selbst ab. Im Gegensatz zu den US -Märkten, bei denen sowohl Lexus als auch Toyota nebeneinander existieren, war Lexus bis 2005 in Japan noch nie vorhanden, weshalb Toyota trotz seiner luxuriöseren Anziehungskraft das Auto als Toyota vermarktet. Viele Lexus -Modelle folgten diesem Trend, wie zum Beispiel der Lexus LS zum Toyota Celsior. Was die Altezza betrifft, bleibt sie eines der am stärksten unterschätzten JDM -Tuner -Autos, die jemals hergestellt wurden. Schauen wir uns einige grundlegende Fakten über diese Plattform an und warum Sie heute in den USA ein oder zwei sehen.