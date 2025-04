Toshiba entwickelt neue Batterien, die Elektrobusse in nur 10 Minuten von 0 auf 80% aufladen können

Toshiba hat einen bedeutenden Durchbruch bei der Entwicklung von Batterietechnologie erzielt. In Zusammenarbeit mit Sojitz und CBMM hat der japanische Technologieriese ein innovatives Batteriesystem vorgestellt, das Elektrobusse in nur zehn Minuten von null auf 80 Prozent aufladen kann. Diese revolutionäre Ladegeschwindigkeit könnte den öffentlichen Nahverkehr grundlegend verändern und einen wichtigen Beitrag zur umweltfreundlichen Mobilität leisten.

Revolutionäre SCiB-Batterietechnologie für schnellere Ladezeiten

Die neue Generation der SCiB-Batterien (Super Charge ion Battery) von Toshiba zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Ladefähigkeit aus. Diese Batterien können innerhalb von nur zehn Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufgeladen werden – ein enormer Fortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Der Schlüssel zu dieser bahnbrechenden Ladegeschwindigkeit liegt in der Verwendung von Niob-Titan-Oxid (NTO) anstelle von herkömmlichem Graphit als Anodenmaterial.

Das NTO-Material bietet eine theoretische volumetrische Dichte, die doppelt so hoch ist wie die von graphitbasierten Anoden. Diese Eigenschaft ermöglicht es den Batterien, mehr Energie auf kleinerem Raum zu speichern und gleichzeitig schneller aufzuladen. Die neueste Version der SCiB-Batterien erreicht eine beeindruckende Energiedichte von 350 Wh/l, was einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber der vorherigen Generation mit 200 Wh/l entspricht.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil dieser Technologie ist ihre Fähigkeit, in einem breiten Temperaturbereich effizient zu funktionieren. Dies macht sie besonders geeignet für den Einsatz in verschiedenen klimatischen Bedingungen, was für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr von entscheidender Bedeutung ist. Die verbesserte Temperaturstabilität trägt auch zur längeren Lebensdauer der Batterien bei, was die Antriebelektrische Auszeichnungen 2025 würdigen.

Weltpremiere des ersten NTO-betriebenen Elektrobusses in Brasilien

Am 20. Juni präsentierten Toshiba, Sojitz und CBMM im industriellen Werk von CBMM in Araxá, Brasilien, einen Prototyp eines ultraschnell aufladbaren Elektrobusses. Dieses Fahrzeug ist das erste Elektrofahrzeug weltweit, das mit einer Lithium-Ionen-Batterie mit NTO-Anode betrieben wird. Die Präsentation markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung dieser innovativen Batterietechnologie.

Toshihiko Takaoka, Vizepräsident der Batterieabteilung bei Toshiba Corporation, äußerte sich begeistert über den Fortschritt: „Ich bin sehr glücklich, einen Elektrobus zu sehen, der mit unserer NTO-Batterie, SCiB Nb, ausgestattet ist. In Partnerschaft mit CBMM und Sojitz hat Toshiba die praktische Nutzung von Niob in Batteriematerialanwendungen mit der Entwicklung einer NTO-Batterie umgesetzt, die sich schnell auflädt und eine hohe Energiedichte bietet.“

Die Zusammenarbeit zwischen den drei Unternehmen begann im Juni 2018 mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Vereinbarung zur Erforschung des Potenzials von NTO. Im September 2021 erweiterten sie ihre Zusammenarbeit durch ein gemeinsames Entwicklungsabkommen, das sich auf die Massenproduktionsprozesse für die neuen Batterien konzentriert, wobei der Schwerpunkt auf kommerziellen Anwendungen für Elektrofahrzeuge liegt.

Vielfältige vorteile für den öffentlichen nahverkehr

Die neuen SCiB-Batterien von Toshiba bieten zahlreiche Vorteile für den Einsatz in elektrischen Bussen und anderen Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs. Durch die extrem schnelle Ladezeit können Busse während kurzer Betriebspausen aufgeladen werden, was die Effizienz des Nahverkehrssystems erheblich steigert. Dies reduziert die Notwendigkeit einer großen Flotte von Ersatzfahrzeugen und minimiert Ausfallzeiten.

Die Batterien sind für verschiedene Arten von Elektrofahrzeugen geeignet, von vollständig elektrischen bis hin zu hybriden Modellen, sowohl für leichte als auch für schwere Fahrzeuge. Durch ihre lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit tragen sie zur Senkung der Investitions- und Betriebskosten bei. Ein weiterer wichtiger Sicherheitsaspekt ist die minimierte Gefahr von Bränden und Explosionen, was besonders bei öffentlichen Verkehrsmitteln von entscheidender Bedeutung ist.

Darüber hinaus bieten die neuen Batterien mehr Leistung für eine schnellere Beschleunigung, was den Fahrkomfort erhöht und den Verkehrsfluss verbessert. Die verbesserte Betriebsrate trägt zur allgemeinen Effizienz des öffentlichen Verkehrssystems bei und macht Elektrobusse zu einer attraktiveren Option für Städte, die ihre Verkehrsinfrastruktur modernisieren möchten.

Markteinführung und zukunftsaussichten

Toshiba plant, die neue SCiB Nb-Batterie bis zum Frühjahr 2025 auf den Markt zu bringen. Die drei beteiligten Unternehmen arbeiten weiterhin eng zusammen, um ihre jeweiligen Technologien und Fachkenntnisse optimal zu nutzen und die weltweite Einführung der neuartigen Lithium-Ionen-Batterie mit NTO-Anode voranzutreiben.

Diese Technologie könnte einen bedeutenden Einfluss auf die Zukunft der urbanen Elektromobilität haben. Mit der Fähigkeit, Elektrobusse in nur zehn Minuten aufzuladen, könnten Städte ihre öffentlichen Verkehrssysteme effizienter gestalten und den Übergang zu umweltfreundlicheren Transportmitteln beschleunigen. Die verbesserte Energiedichte und Ladegeschwindigkeit dieser Batterien könnte eines der größten Hindernisse für die breite Einführung von Elektrofahrzeugen beseitigen: die lange Ladezeit.

Mit der fortschreitenden Entwicklung und Implementierung dieser Technologie könnten wir in naher Zukunft eine neue Ära des öffentlichen Nahverkehrs erleben – eine, die sowohl umweltfreundlicher als auch effizienter ist. Toshibas innovative Batterietechnologie leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen im Verkehrssektor und zur Förderung einer nachhaltigeren urbanen Mobilität.