Teslas Model Y SUV ist jetzt billiger: Wie viel kostet es und können Sie damit schleppen?

Tesla hat die Preisgestaltung für das beliebte Modell -Y -SUV gesenkt, aber die Einsparungen sind bei näherer Betrachtung weniger wichtig. Das neue Allradantrieb mit Langstrecken-Langstrecken-Langstrecken-Laufwerk hat auf der Tesla-Website einen MSRP in Höhe von 48.990 US-Dollar, wesentlich weniger als die Long-Range-Variante der Long-Range-Variante der Startserie, die Anfang 2025 bei 59.990 US-Dollar debütierte. Das billigere Modell Y geht dank Dual-Elektromotoren in 4,6 Sekunden von null auf 60 Meilen pro Stunde und der Akku hat genügend Saft, um 327 Meilen epa-geschätztes Reichweite zu liefern. Darüber hinaus ist das Modell $ $ 49K kein langsames Stocher, da es eine Höchstgeschwindigkeit von 125 Meilen pro Stunde hat.

Der Basispreis des neuen Modells von Modell Y von 48.990 US-Dollar enthält jedoch nicht die vollständige selbstfahrende (überwachte) Software von Tesla, die zusätzliche 8.000 US-Dollar kostet. Interessanterweise wurde die teurere Startserie mit vollem Selbstfahrer standardmäßig. Wenn Sie rechnen, kostet das billigere Modell Y 56.990 US -Dollar, wenn Tesla Autopilot installiert ist, was 3.000 US -Dollar weniger als die Startserie entspricht. Wir versuchen zu sagen, dass das erschwinglichere Modell Y mehr für das Geld bietet, wenn Sie die selbstfahrende Software nicht hinzufügen, was für Käufer, die sich über den Ruf des Systems besorgt haben, höchstwahrscheinlich in einer wachsenden Anzahl von Straßenunfällen beteiligt sind.

Das aktualisierte Tesla -Modell Y (Codename: Juniper) ist ein fähiger Spediteur mit dem optionalen Schlepppaket in Höhe von 1.000 US -Dollar. Es umfasst eine hochfeste Stahl-Abschleppstange (mit einem zwei Zoll großen Hitch-Empfänger und einem sieben-poligen Standardanschluss), einem Anhängerkabelbaum und einem Softwarepaket für Schleppmodus. Das Paket entsperren eine maximale Abschleppkapazität von 3.500 Pfund, was für einen elektrischen Crossover relativ anständig ist. Aber Sie sollten sich einen Ford F-150 oder Chevy Silverado ansehen, wenn das Abschleppen von Fähigkeiten eine Priorität hat, oder möglicherweise die Tesla Cybertruck und seine 11.000-Pfund-Schleppkapazität.