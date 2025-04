Tesla -Schleppkapazität: Wie viele Pfund kann jedes Modell sicher schleppen?

Wenn Sie eine Tesla wollen, die schleppen kann, gibt es drei Modelle, um Ihre Launen zu befriedigen: das Modell Y, das Modell X und CyberTruck. Das Modell Y ist mit einem US -Schlepppaket erhältlich, das 1.300 US -Dollar kostet. Es umfasst eine Stahl-Abschleppstange mit einem zwei Zoll großen Hitch-Empfänger, einem sieben-poligen Standardanschluss, einem Anhängerkabelbaum und einem Softwarepaket für Schleppmodus. Modell Y AWD -Varianten können bis zu 3.500 Pfund schleppen, wenn dies ausgestattet ist. In der Zwischenzeit kann das Modell X mit dem Standard -Schlepppaket bis zu 5.000 Pfund schleppen, aber die Zahlen hängen von der Radgröße ab. Wenn Ihr Modell X 22-Zoll-Räder hat, ist das Abschleppen auf 3.500 Pfund begrenzt.

Der Cybertruck ist der Abschleppkönig im Land von Tesla Evs. Die Langstrecke hat eine maximale Abschleppkapazität von 7.500 Pfund, während AWD und Cyberbeast bis zu 11.000 Pfund schleppen können. Trotz seiner jenseitigen Aufführung und beeindruckenden Schleppereignisse ist der CyberTruck möglicherweise nicht für das Schlagen in den Wald oder über Dünen. Aber zum stilen Kreuzfahrten auf die Aufmerksamkeit von CyberTruck (wie es oder nicht), während die praktische Praktikabilität in den Mix infundiert wird.

Die Auswahl einer Auswahl an leichten Trailern ist der beste Weg, wenn Sie auf dem Abschleppen mit Ihrem Tesla bestehen. Das Transport von schweren Lasten kann jedoch die EV-Reichweite um bis zu zwei Drittel reduzieren, und die Reichweite fällt weiter, wenn sie beim Abschleppen auf steilen Verläufen oder fleckigem Gelände fahren. Es ist entscheidend, sich an alle zu erinnern, bevor Sie mit einem Tesla oder einem Elektrofahrzeug abgeschleppt werden.