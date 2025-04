Tesla Model Y Review

Tesla Model Y -Urteil

Das aktualisierte Tesla -Modell Y ist ein Schritt in die richtige Richtung, bei dem alles, was das Original zu einem so großen Verkäufer gemacht hat, aber lohnende Verbesserungen in der Antriebsfähigkeit, der Qualität und zum natürlich der Kurs -Reichweite verleiht. Der Markt hat sich deutlich verändert, seit das Modell Y sein britisches Debüt im Jahr 2021 feierte, und der Wettbewerb ist härter und talentierter als je zuvor. Während das neueste Auto eher ein Facelift als ein brandneuer Ansatz ist, bot das Modell Y bereits einen ziemlich guten Ausgangspunkt, und es wurde in allen Bereichen, die wichtig sind, verbessert.

Details, Spezifikationen und Alternativen

Das Tesla-Modell Y ist nichts weniger als eines der meistverkauften Autos der Welt, und für 2025 genießt es eine Reihe von Updates, die darauf abzielen, mit den Rivalen Schritt zu halten und seinen äußerst beliebten Status aufrechtzuerhalten. Marktbedingungen und Konkurrenz, ganz zu schweigen von der Politik des möglicherweise zu hochkarätigen CEO von Tesla, bedeuten, dass das alternde Modell Y in letzter Zeit nicht so viel Gewicht gezogen hat, sodass Tesla hoffen wird, dass das neue Auto ausreicht, um das Interesse zu verjüngen.

Die neueste Version des beliebten Fünf-Türer-Crossovers wird mit Styling-Updates geliefert, die entweder den spaltenden Edelstahlkeil, der Cybertruck ist, oder Teslas noch unveröffentlichtes Robotaxi, je nachdem, wie hart Sie drücken, zusammen mit Innen- und Qualitätsverbesserungen und einem Boost für die Reichweite aller Modelle.

In Großbritannien ist es jetzt in drei Varianten erhältlich: das Heckantrieb von 44.990 €, 311 Meilen, das Heckrahmen von 48.990 GBP, 387 Meilen langer Reichweite und das Range-Toping, 364-Meilen-Langstrecken-Allradantrieb für 51.990 GBP. Alle sind visuell identisch, mit jeglichem ästhetischen Unterschied von den Handvoll Lackieroptionen und Leichtmetallwahlen sowie all-schwarzer oder schwarz-weißer Kabinenthemen.

Käufer können auch „Enhanced Autopilot“ für zusätzliche Unterstützung hinzufügen, einschließlich automatischer Parkplätze und die Möglichkeit, auf Slip-Straßen für € 3.400 halbautonom zu funktionieren, oder für € 6.800 für noch mehr Funktionen und das Versprechen, ein Auto zu besitzen, das „fast überall mit minimalem Fahrerintervention mit einem minimalen Fahrerintervention fahren kann“.

Zu den wichtigsten Konkurrenten zählen Autos wie das Hyundai Ioniq 5 und der Audi Q4 E-Tron, die in Arbeiten für das ausgehende Modell Y begannen. Verbesserungen der Qualitäts- und Fahrerbeschwerden bedeuten, dass die neue Version besser für die Aufnahme von Tesla für die Effizienz und das Infotainment von Tesla ausgerüstet ist.