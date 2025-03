Tesla Model 3 Performance Review

Eine vollständige Ladung zu Hause mit einem typischen Preis von 30 Pence pro kWh setzt Sie um 23 GBP zurück, was weit weniger als ein vollen Tank flüssigem Kraftstoff ist. Das ist auch vor der Berücksichtigung der VED- und BIK -Steuereinsparungen.

Ein Bereich, in dem Tesla-Eigentümer finanziell nicht so gut abschneiden, ist, wenn es darum geht, ihre Leistung für Modell 3 zu versichern, da es sich in Gruppe 48 befindet. Dies ist jedoch für den Kurs in diesem Bereich des Marktes, da sich der BMW i5 M60 in Gruppe 49 befindet, während der Audi Rs-Tron-GT in Gruppe 50 ganz oben in Gruppe 50 sitzt.

Leistung, Motor und Antrieb

0-60 MPH Höchstgeschwindigkeit Angetriebene Räder Leistung 2.9s 163 km / h Vier 453 PS

Ein Auto mit dem Wort „Aufführung“ in seinem Namen muss im Leistungsbereich einer Überprüfung glänzen, sonst sieht es unglaublich albern aus. Zum Glück für Tesla hat die Modell -3 -Leistung in Bezug auf die vollständige Geschwindigkeit nie enttäuscht.

Pflanzen Sie Ihren rechten Fuß unter den richtigen Bedingungen auf Beachten Sie, dass wir 0-60 km / h und nicht 0-62 Meilen pro Stunde gesagt haben, und das liegt daran, dass es die offizielle Geschwindigkeit ist, die von Tesla verwendet wird. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen, da es wirklich nicht viel länger dauert, um diese zusätzlichen 2 Meilen pro Stunde zu erreichen.