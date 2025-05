58.000 US-Dollar Reparaturkosten für diesen Tesla Cybertruck nach einem „einfachen“ Heckaufprall

Der Tesla Cybertruck sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal jedoch nicht wegen seiner futuristischen Optik oder beeindruckenden Leistungsdaten. Ein vermeintlich „simpler“ Auffahrunfall hat zu astronomischen Reparaturkosten von fast 58.000 Dollar geführt. Dieser Fall wirft ernsthafte Fragen zur Reparierbarkeit und den Betriebskosten des kontroversen Elektro-Pickups auf.

Unglaubliche reparaturkosten nach „einfachem“ aufprall

Das renommierte amerikanische Automobilportal Edmunds erlebte mit seinem Tesla Cybertruck einen wahren Albtraum. Im Sommer 2024 erwarb das Team einen Cybertruck der Foundation Series für 101.985 Dollar, um ihn einem einjährigen Dauertest zu unterziehen. Der „One-Year Road Test“ sollte alle Stärken und Schwächen des futuristischen Fahrzeugs im Alltag aufdecken. Doch am 11. Dezember 2024 nahm das Projekt ein jähes Ende.

Der Cybertruck parkte vor einem Restaurant in West Hollywood, als eine Limousine eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquerte und in das Hinterrad auf der Fahrerseite krachte. Die Bilder des Unfalls zeigen deutliche Schäden am Rad, Reifen, der Edelstahlkarosserie und der Stoßstange. Was auf den ersten Blick wie ein reparierbarer Schaden aussah, entpuppte sich als kostspieliger Totalschaden.

Während die Entwicklung neuer Antriebstechnologien voranschreitet, wie etwa Volkswagens neue Hybridantriebe, zeigt der Cybertruck-Fall eine problematische Seite der Elektromobilität auf: die Reparaturanfälligkeit bei speziellen Konstruktionen.

Die Edmunds-Redakteure stießen zunächst auf ein unerwartetes Problem: Im Umkreis von 80 Kilometern um Los Angeles – ausgerechnet in der Region mit der höchsten Cybertruck-Dichte weltweit – fanden sie nur zwei „Tesla-zertifizierte“ Werkstätten, die bereit waren, das Fahrzeug überhaupt anzunehmen. Die meisten Karosseriebetriebe lehnten die Reparatur des unkonventionellen Elektro-Pickups schlichtweg ab.

Teure einzelteile und komplexe schäden am hightech-fahrzeug

Nach zweimonatiger Wartezeit erhielt das Team schließlich einen Kostenvoranschlag, der sie sprachlos machte: 57.879,89 Dollar sollte die Reparatur kosten. Allein die Demontage der beschädigten Teile schlug mit 1.128 Dollar zu Buche. Der äußerlich begrenzt wirkende Schaden hatte fatale Folgen für die komplexe Technik des Fahrzeugs.

Das eingedrückte Hinterrad hatte eine Kettenreaktion ausgelöst. Die hintere Aufhängung, der Hinterradantriebsmotor, das Hinterradlenksystem und zahlreiche weitere Komponenten wurden bei dem Aufprall zerstört. Die Liste der Ersatzteile und Reparaturkosten liest sich wie ein technischer Albtraum: Hinterradaufhängung (9.149 Dollar), Ladefläche (8.762,79 Dollar), Motor und Komponenten (4.191 Dollar), Kabine und Bauteile (3.800 Dollar) sowie Heckklappe (2.495 Dollar).

Besonders erschreckend ist der Arbeitsaufwand – allein die Arbeitskosten beliefen sich auf 16.584 Dollar. Diese exorbitanten Reparaturkosten werfen ernsthafte Fragen zur Alltagstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit des Cybertrucks auf, insbesondere angesichts der Tatsache, dass schon ein vergleichsweise unspektakulärer Unfall solch massive finanzielle Folgen haben kann.

Während einige Hersteller wie Hyundai ihre Hybrid-Strategie stärken, um eine Brücke zur vollelektrischen Zukunft zu bauen, zeigt dieser Fall, dass bei innovativen Elektrofahrzeugen noch erhebliche praktische Herausforderungen bestehen können.

Finanzielle folgen und konsequenzen für den elektro-pickup

Die finanziellen Auswirkungen für das Edmunds-Team waren verheerend. Nach einem Kaufpreis von über 100.000 Dollar und Reparaturkosten von fast 58.000 Dollar mussten sie das Fahrzeug für nur 8.000 Dollar auf einer Auktionsplattform verkaufen. Der Verlust ist beispiellos in der Geschichte der Langzeittests des Portals – der Cybertruck übertrifft damit sogar den bisherigen Rekordhalter, den Fisker Ocean.

Trotz des vorzeitigen Endes des Tests konnten die Journalisten vor dem Unfall einige Erfahrungen mit dem Fahrzeug sammeln. Mehrere Redaktionsmitglieder hoben den „außergewöhnlichen Komfort“ des Pickups auf Langstrecken hervor – ein kleiner Trost angesichts des finanziellen Desasters.

Diese Erfahrung wirft ein Schlaglicht auf die potenziellen Risiken beim Kauf innovativer, aber noch nicht vollständig erprobter Fahrzeugtechnologien. Die Kombination aus limitierter Reparaturinfrastruktur und hohen Ersatzteilkosten macht den Cybertruck zu einem finanziellen Hochrisiko-Investment – trotz seiner beeindruckenden technischen Daten und des futuristischen Designs.

Im Kontrast dazu stehen andere Entwicklungen in der Elektromobilität, wie neue Elektromarken mit Reichweiten bis zu 1.500 Kilometern, die zeigen, dass die Zukunft des Automobils elektrisch sein wird – jedoch mit unterschiedlichen Konzepten für verschiedene Anwendungsfälle.

Der Fall des Tesla Cybertruck offenbart eine wichtige Lektion für die gesamte Elektromobilität: Neben Innovation und Leistung müssen auch Reparierbarkeit, Ersatzteilversorgung und Servicenetzwerk von Anfang an mitgedacht werden. Für potenzielle Käufer des futuristischen Pickups bedeutet dies, nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die möglichen Folgekosten realistisch einzukalkulieren. Die beeindruckende Cybertruck-Technologie kommt offenbar mit einem erheblichen finanziellen Risiko.