Elon Musk steht vor einem industriellen Fiasko, Tesla ruft alle Cybertrucks wegen eines einfachen Klebstofffehlers zurück

Der Tesla Cybertruck steht erneut im Mittelpunkt eines technischen Fiaskos. Der futuristische Elektro-Pickup, der als Aushängeschild für Innovation und Robustheit gelten sollte, ist nun von einem massiven Rückruf betroffen. Alle 46.096 bisher produzierten Fahrzeuge müssen in die Werkstatt zurück – und das wegen eines schlichten Klebstoffproblems.

Massiver rückruf aller Cybertruck-modelle: Ein klebstoffproblem mit schwerwiegenden folgen

Anfang 2025 machte eine beunruhigende Nachricht die Runde: Bei zahlreichen Cybertruck-Exemplaren lösen sich Karosserieteile während der Fahrt. Die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA bestätigte kürzlich den Verdacht – der verwendete Klebstoff, der die markanten Edelstahlplatten am Fahrzeug befestigen soll, versagt unter Umwelteinflüssen.

Die Konsequenzen könnten dramatisch sein: Sich lösende Karosserieteile stellen eine ernsthafte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. „Lose Edelstahlplatten können zu gefährlichen Geschossen werden und das Risiko von Unfällen und Verletzungen erheblich erhöhen“, warnt die NHTSA in ihrer offiziellen Mitteilung. Diese Problematik ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass der Cybertruck zu den größten Elektrofahrzeugen in den USA zählt und entsprechend massive Karosserieelemente besitzt.

Obwohl Tesla versichert, dass bisher keine Unfälle oder Verletzungen gemeldet wurden, handelt der Hersteller proaktiv. Die Lösung umfasst mehrere technische Maßnahmen: verstärkte Nieten, zusätzliche Schweißnähte im Innenbereich und vor allem ein zuverlässigerer Klebstoff. Alle noch nicht ausgelieferten Fahrzeuge werden vor der Übergabe entsprechend nachgerüstet.

Tesla und die wachsende liste technischer probleme beim Cybertruck

Dieser aktuellste Rückruf reiht sich in eine zunehmend länger werdende Liste von technischen Schwierigkeiten ein, mit denen der Cybertruck seit seiner Markteinführung im November 2023 konfrontiert ist. Im Juni 2024 wurden Probleme mit der Ladefläche festgestellt, während im November ein fehlerhaftes mechanisches Teil die Antriebsleistung beeinträchtigte.

Die anhaltenden technischen Mängel werfen zunehmend Fragen auf: Ist Teslas Ansatz, revolutionäre Designs umzusetzen, möglicherweise auf Kosten grundlegender Qualitäts- und Sicherheitsstandards gegangen? Die unkonventionelle Karosserieform und die Verwendung von Edelstahl stellen offensichtlich besondere Herausforderungen dar, die Tesla unterschätzt zu haben scheint.

Experten weisen darauf hin, dass der Cybertruck trotz seines robusten Erscheinungsbildes nicht zu den besten Offroad-Fahrzeugen zählt. Die zahlreichen Rückrufe unterstreichen diese Einschätzung und verstärken den Eindruck, dass das Fahrzeug möglicherweise mehr Stil als Substanz bietet.

Interessanterweise ist die Verwendung von Elektroantrieben in Fahrzeugen kein neues Konzept. Das erste Elektroauto ist wesentlich älter als viele vermuten und hatte bereits damals ein beeindruckendes Design. Der Unterschied liegt jedoch in der heutigen Massenproduktion, die offenbar neue Herausforderungen mit sich bringt.

Elon Musk unter druck: Teslas imagekrise und marktposition

Die technischen Probleme des Cybertruck fallen in eine Zeit, in der Tesla und sein CEO Elon Musk ohnehin unter erheblichem Druck stehen. Die Verkaufszahlen des Unternehmens sinken weltweit, besonders in Europa, während die Börsenkapitalisierung seit Dezember 2024 drastisch eingebrochen ist.

Verschärft wird die Situation durch Musks zunehmend politisches Profil. Seine Nähe zur Trump-Administration und seine Ernennung zum Leiter der Abteilung für Regierungseffizienz (DOGE) haben polarisierende Reaktionen hervorgerufen. In einer ohnehin gespaltenen Gesellschaft führt diese politische Positionierung zu Boykottaufrufen gegen Tesla, vermehrten Fahrzeugverkäufen durch enttäuschte Kunden und sogar zu Vandalismus gegen Tesla-Niederlassungen und Ladestationen.

Diese Entwicklung erinnert an andere bekannte Fälle, in denen Automobilhersteller mit unerwarteten Krisen konfrontiert wurden. Ähnlich wie beim dramatischen Vorfall im Corvette Museum, bei dem ein Sinkloch mehrere historische Fahrzeuge verschlang, sieht sich Tesla nun mit einer Situation konfrontiert, die sowohl technische als auch imagebezogene Herausforderungen mit sich bringt.

Die zukunft von Tesla zwischen qualitätsproblemen und marktvertrauen

Die Häufung technischer Probleme bei einem Prestigemodell wie dem Cybertruck wirft grundlegende Fragen zur Qualitätssicherung bei Tesla auf. Der aktuelle Rückruf wegen fehlerhaftem Klebstoff mag technisch lösbar sein, symbolisiert aber ein tieferliegendes Problem: die Diskrepanz zwischen visionärer Innovation und solider Ingenieurstechnik.

Branchenexperten ziehen zunehmend Parallelen zu anderen Kontroversen in der Automobilindustrie, wie etwa die Debatte um die wahre Identität des Toyota MK5 Supra, der oft als BMW bezeichnet wird. In beiden Fällen geht es um Authentizität und die Frage, ob das Produkt den Erwartungen und Versprechungen entspricht.

Für Tesla steht nun viel auf dem Spiel. Das Unternehmen muss nicht nur die aktuellen technischen Probleme lösen, sondern auch das Vertrauen der Kunden und Investoren zurückgewinnen. Der Cybertruck sollte ein Symbol für Teslas innovative Kraft sein – stattdessen wird er zunehmend zum Symbol für ein Unternehmen, das möglicherweise zu schnell zu viel wollte.

Die kommenden Monate werden entscheidend sein. Tesla steht vor der Herausforderung, nicht nur die Qualitätsprobleme des Cybertruck zu beheben, sondern auch eine klare Strategie zu entwickeln, um den Ruf des Unternehmens als zuverlässiger Hersteller zukunftsweisender Elektrofahrzeuge wiederherzustellen.