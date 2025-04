In der Standardkonfiguration beträgt das Frachtvolumen des Toyota BZ4X 27,7 Kubikfuß, wobei alle Sitze verwendet werden, die auf 25,8 Kubikfuß schrumpfen, wenn Sie sich für das JBL -Audiosystem entscheiden. In beiden Fällen ist der Toyota BZ4X vor der Subaru Looneterra, die nur 23,8 Kubikfuß Frachtraum hinter der zweiten Reihe hat. Mit gesenktem Hintersitzen serviert die LOOLTERRA jedoch satte 63,5 Kubikfuß – 6,6 Kubikfuß mehr als der Toyota BZ4X, der 56,9 Kubikfuß maximaler Laderaum hat (55,0 Kubikfuß, wenn Sie das JBL -Audiosystem angeben).

In Bezug auf den Innenraum setzen beide kompakte elektrische SUVs bis zu fünf Passagiere. Die Subaru Solterra bietet jedoch etwas mehr Passagiervolumen bei 95,7 Kubikfuß in Prämien und begrenzten Gui als 94,4 Kubikfuß für jeden Toyota BZ4X. Wenn Sie entweder die Onyx -Ausgabe von LOOLTERRA oder Touring aufbauen, reduziert das Passagiervolumen etwas auf 94,4 Kubikfuß. Der Unterschied im Passagiervolumen zeigt sich in der großzügigeren Kopffreiheit der LOOLTERRA.

Wenn die FOOLTERRA PREMIUM oder Limited angegeben wird, bietet der Subaru 38,8 Zoll Kopffreiheit vorne und 38,0 Zoll für Insassen im Heck. Bei Touring and Touring Onyx Edition Guise reduziert sich dies auf 38,6 Zoll vordere Kopffreiheit und 37,1 Zoll hinter dem Hinterkopfzimmer. Diese Zahlen ähneln dem, was Sie mit dem Toyota BZ4X erhalten, der unabhängig vom bestellten Ausstattungsvolumen 38,6 Zoll Vorderzimmer und 37,1 Zoll hinteren Kopfzimmer bietet. Die beiden kompakten SUVs sind ebenfalls gleichmäßig in Bezug auf Beinfreiheit übereinstimmen, wobei beide 42,1 Zoll Beinfreiheit vorne und 35,3 Zoll Beinfreiheit im Heck anbieten.