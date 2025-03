Subaru outback vs. Crossrek: Was ist der Unterschied zwischen diesen Crossovers?

Wie bei jeder Kaufentscheidung hängt die Wahl zwischen dem Subaru -Outback und Crossrek letztendlich auf das an, was Sie sich leisten können und wie viel Sie bereit sind zu zahlen. Der billigste Outback ist 3.200 US -Dollar teurer als das Basis -Crosskrek. Für 25.810 USD (MSRP) ist letzteres mächtig verlockend, wenn Sie überlegen, was Sie erhalten.

Auch wenn Sie tief genug Taschen haben, gibt es andere CrossKrek -Ausrüstungen, die die Standardmerkmale wie die begrenzte Ausstattung stapeln, die bei 31.510 US -Dollar kein großer Sprung von den 29.010 -Dollar -Grundpreis von Outback entspricht. Und zum Preis bietet der CrossKrek Standard-Lederpolster, beheizte Vordersitze, Power-Fahrersitz, ein 11,6-Zoll-Touchscreen-Infotainment-System, ein Soundsystem mit sechs Lautsprechern und vieles mehr. Zusätzlich zu der Basis und der begrenzten Ausstattung umfassen Ihre anderen Crossk-Optionen die Prämie (beginnt bei 27.060 USD), Sport (29.610 USD) und die Offroad-Fokussierung (32.610 USD).

Offensichtlich wäre der Outback nicht so sanft in Ihrer Brieftasche, aber es lohnt sich zu überlegen, ob Sie einen Turbo-Motor oder etwas mit mehr Laderaum und höheren Materialien wie dem Touring (39.475 US-Dollar) oder Touring XT (42.910 US-Dollar) wünschen, die beide Nappa-Leder-Polster anbieten. Sie werden nirgendwo anders Nappa -Leder finden, aber die anderen Outback -Ausrüstungen haben auch den Vorteil eines geräumigen Frachtbereichs. Dazu gehören die Prämie (31.310 USD), die Onyx -Ausgabe (36.220 USD), die Limited (37.970 USD), die Onyx Edition XT (39.475 USD), die Wildnis (39.960 USD) und Limited XT (40.310 USD).