Subaru LOLERRA Review

Aber, wie die Marke gerne betont, ist dies kein Köder-und-Schalter-Badge-Engineering-Job. Subaru half bei der Entwicklung der Grundlagen der beiden Autos (ebenfalls vom Lexus RZ) und ihren spezifischen Offroad-Einstellungen. Das X-Mode-System steuert die Motoren und Bremsen, um laut Subaru eine optimale Traktion auf schwierigem Gelände wie tiefen Schlamm, Schnee oder sogar steile, rutschige Hänge zu liefern.

The Solterra also distinguishes itself from the bZ4X by featuring permanent all-wheel drive as standard – as is the Subaru way – though it is an option on the Toyota and there are similar dual-motor versions of all this car’s highly accomplished rivals, including the Tesla Model Y, Skoda Enyaq, Nissan Ariya, Ford Mustang Mach-E, Kia EV6 and Hyundai Ioniq 5.

Eine Reihe der Konkurrenten von Solterra schafft es auch, die 300-Meilen-Barriere in Bezug auf den Batteriebereich zu brechen, aber der Subaru verwaltet nur maximal 289 Meilen von seiner alleinigen 71,4 kWh-Packung. Die Geschwindigkeitsgeschwindigkeit von 150 kW DC ist auch nicht gerade auf Papier bahnbrechend, aber dies bedeutet, dass die LOOLTERRA in nur 28 Minuten von 10 bis 80% nachgedacht werden kann.

Subaru hat die Dinge in Bezug auf die Konfiguration sehr einfach gehalten. Es sind nur zwei Ausstattungsvarianten verfügbar und es gibt keine optionalen Extras, die über die Farben hinausgehen. Die Einstiegs-Limited-Spezifikation beginnt bei etwa 52.500 GBP und verfügt über 18-Zoll-Leichtmetallräder, eine Kraft-Heckklappe, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, beheizte Vorder- und Rücksitze und ein beheiztes Lenkrad, die 360-Grad-Parkkamera, ein digitaler Rückspiegel und eine Hitzepumpe, um die Batterie effizienter zu erwärmen. Das Auto ist auch mit der „Subaru -Auto -App“ kompatibel, mit der Sie die Menge der verbleibenden Gebühren überprüfen, das Auto aus der Ferne verschließen und das Auto sogar im Parken finden können.