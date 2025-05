Subaru Ascent vs. Toyota Highlander: Was unterscheidet sich zwischen diesen SUVs mit 3. Reihe?

Wenn Sie nach geräumigen, komfortablen und gut ausgestatteten Familien-SUVs suchen, sind Subaru Ascent und Toyota Highlander ein großartiger Ort, um diese Suche zu beginnen. Beide bieten Sitzmöglichkeiten für sieben oder acht Passagiere, viel Frachtflächen und moderne Technologien, die die Familie auf langen Straßenfahrten sicher halten. Der Subaru zum Beispiel hat bis zu 75,6 Kubikfuß Laderaum, wobei die zweite und dritte Reihe gefaltet ist (17,8 Kubikfuß hinter der dritten Reihe), während der Toyota 84,3 Kubikfuß mit beiden hinteren Reihen (und 16 Kubikfuß hinter einer rechten dritten Reihe) bietet. Während sie nicht so stark sind wie LKW-Basis-SUVs wie der Chevy Suburban, den wir Anfang dieses Jahres auf den Weg gemacht haben, können sowohl der Subaru als auch der Toyota mittelgroße Anhänger ziehen und gleichzeitig Ihre mittel- bis large-Familie transportieren.

Mit viel Bodenfreiheit und Standard-Allradantrieb ist der Subaru die wahrscheinliche Wahl für Offroad-Enthusiasten. Es ist nicht das offroad-fähigste Modell, das Subaru verkauft, aber es wird Sie sicherlich auf dem ausgetretenen Weg gut machen. In unserer Rezension des Toyota Highlander beeindruckte es uns mit Luxuszuteilen und seinem gehobenen Innenraum und bietet ein bisschen mehr Laderaum als der Aufstieg-aber reicht das aus, um mit dem abenteuerbereiten Subaru Schritt zu halten? Was ist mit Macht, Kraftstoffverbrauch und Preisgestaltung? Schauen wir uns genauer an.