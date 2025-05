Speedee Oil Change & Auto Service ist seit über 40 Jahren im Geschäft. Es eröffnete im Dezember 1980 sein erstes Geschäft in Metairie, Louisiana, und wurde Mitte der 90er Jahre in einer schnellen Schmier- und Automobil-Tune-Up-Garage entwickelt. Das Speedee Oil Change -Franchise wurde 2008 zu einer Tochtergesellschaft der Midas International Corporation und wurde 2017 unter dem Grease Monkey International Dach bewegt.

Speedee Oil Change hat mehr als 150 Servicestationen in den kontinentalen Vereinigten Staaten, darunter mehr als 30 in Kalifornien und 22 in North Carolina. Das Unternehmen ist zu Wartungs- und Reparaturdiensten von Stoßstangen zu Stoßstangen gewachsen, einschließlich Reifen, Radausrichtungen, Diagnosefehlercodes und Überprüfung von Motorlichtern, Flüssigkeitsüberprüfungen und von Herstellern genehmigten Wartung für neuere Fahrzeuge. Speedee Oil Change hat jedoch einen wachsenden Ruf für seinen 17-Punkte-Ölwechsel, der die folgenden Dienstleistungen umfasst:

Altöl abtropfen lassen und entsorgen, frisch nachfüllen Ölfilter wechseln Chassis schmieren (falls zutreffend) Überprüfen Sie die Automatikgetriebeflüssigkeit (ATF) Differentialflüssigkeit überprüfen und nachfüllen Überprüfen und oberen Kühlmittel des Kühlerkühlmittels Überprüfen und Nachfüllen der Servolensenflüssigkeit und der Nachfüllung Überprüfen und nachfüllen Sie die Windschutzscheibenwaschflüssigkeit Batterieflüssigkeit inspizieren und füllen (falls zutreffend) Überprüfen Sie die Bremsflüssigkeitsspiegel Motorluftfilter überprüfen Kabinenluftfilter inspizieren Überprüfen Sie Wischerblätter Gürtel und Schläuche inspizieren Überprüfen Sie den Reifendruck und setzen Sie Vordere und hintere Windschutzscheibe reinigen (nur äußere Seite) Vakuum vorne und hintere Dielen.

Spee-Dee wird auch Ihre Flüssigkeiten kostenlos zwischen 17-Punkte-Ölwechsel abrufen.