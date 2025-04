Sollten Sie in Panik geraten, wenn Sie Metallspäne in Ihrem Motoröl sehen

Sie wechseln Ihr Öl, wischen den Tauchstab ab oder entwässert die Pfanne, wenn Sie etwas Seltsames erkennen: kleine, glänzende Partikel, die im Öl schweben oder an der Abflussstopp klammern. Sofort haben Sie das sinkende Gefühl, dass etwas mit Ihrem Motor nicht stimmt. Bevor Sie jedoch in Panik geraten oder mit der Budgetierung für eine neue beginnen, ziehen Sie einen Atemzug an.

Nicht alle Metallspäne bedeuten Ärger. Einige sind normal, insbesondere in hochmildernden Motoren oder frisch umgebauten Motoren. Der Schlüssel ist zu wissen, was normal ist, was nicht und wann es Zeit ist, sich Sorgen zu machen. Aber zuerst, helfen wir Ihnen zu verstehen, was unter den Zuständigkeitsbereich von Metallspänen fällt.

Metallspäne in Öl sind winzige Fragmente, die sich aus beweglichen Motorteilen stammen. Im Laufe der Zeit, selbst unter normalen Bedingungen, erleben Komponenten wie Lager, Nockenlappen, Lifter und Kolbenringe Verschleiß. Dabei vergießen sie kleine Mengen Metall, die im Öl aufgehängt werden.

Eine andere Sache, die Sie wissen sollten, ist, dass Motoröl nicht nur ein Schmiermittel ist. Es trägt auch Trümmer weg und hält den Motor sauber. Deshalb sind viele Abflussstopfen magnetisch: Sie sind so konzipiert, dass sie diese winzigen Fragmente fangen und festhalten, damit sie nicht weiter zirkulieren. Dies ist auch der Grund, warum Ölfilter so wichtig sind, weil sie diese Partikel fangen, bevor sie Schaden anrichten können.