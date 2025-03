So wechseln Sie die Batterie in einem Chevy -Schlüsselanhänger

Etwas ältere Chevrolet -Schlüsselfobs verfügen über eine Rückseite, die seitwärts abgibt, um auf das Batteriefach zuzugreifen. Drücken Sie zunächst die Taste nach unten, um sie zu veröffentlichen. Legen Sie Ihren Daumen in den Raum, in dem sich die Taste in die Rückseite des FOB faltet und abbricht. Sie sehen die CR2032 -Batterie in seinem Halter. Die Batterie zu freigeben ist einfach, obwohl sie möglicherweise nicht offensichtlich erscheint. Schieben Sie die Batterie nach unten und schieben Sie sie leicht unter die Kunststofflippe, und die Batterie sollte auftauchen.

Sobald der Akku ausgeschaltet ist, ist die Installation einfach. Stecken Sie eine Kante der neuen CR2032 -Batterie unter die Kunststofflippe und drücken Sie dann auf die Batterie. Es sollte einrasten. Sobald die Batterie eingedrungen ist, legen Sie die Rückdecke in Position und drücken Sie sie wieder ein. Wenn ein Bild des Batterieersatzes benötigt wird, zeigt das YouTube-Video zum Ändern der Batterie in einem Chevrolet Equinox Key FOB der 2010er-2010er-Jahre, wie der Akku ausgeht und in die neue platziert wird.