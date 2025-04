So verwenden Sie Subarus Paddelschieber (und Nachteile, auf die Sie achten können)

Eine der häufigsten Möglichkeiten, Paddelschaller zu verwenden, sind schnelle Manöver auf der Straße, wie z. B. das Übergeben und Verschmelzen. Da das Herunterschieben die Motordrehzahl erhöht und Ihnen mehr Drehmoment verleiht, bedeutet dies auch, dass niedrigere Zahnräder schneller beschleunigt werden. Nehmen wir an, Sie fahren einen Autobahn Onramp in Richtung einer Hochgeschwindigkeitsüberschreitung, aber Sie sind nicht ganz auf der Geschwindigkeit des Verkehrs. Durch das Herunterschalten wird Ihr Motor zum Brüllen, sodass Sie beim Drücken auf das Gas einen schnellen Anstieg der Geschwindigkeit erhalten und Sie eine Verkehrslücke in Anspruch nehmen können, wenn Sie sich verschmelzen. Ein direktes Weitergeben ist eine weitere übliche Verwendung für das Paddelwechsel. Nehmen wir an, Sie stecken hinter einem großen LKW fest. Ziehen Sie Ihre Blinker an, schieben Sie sich auf eine niedrige Ausrüstung und ziehen Sie sich in die linke Spur ab, und Sie haben bald den Lastwagen in Ihrer Rückseite. Denken Sie daran, höflich zusammenzuarbeiten, da die erhöhte Geschwindigkeit des Herunterschiebens manchmal bedeuten kann, dass Sie etwas mehr mangehender haben als Sie erwartet haben. Niemand mag es, durch eine angespannte Subie abgeschnitten zu werden, die plötzlich vor sie ausschüttet.

Die Kurve ist ein weiterer Fall, in dem Paddelschaller nützlich sind. Wenn Sie sich einer Kurve nähern, können Sie durch das Herunterschieben reibungsloser durch Kurven fahren. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie sich verschieben, bevor Sie sich drehen, nicht während der Kurve selbst. Wenn Sie sich schnell in eine Kurve verschieben, können sich die Räder langsamer drehen als das Fahrzeug, was bei einem direkten Eintritt in Ordnung sein kann, aber Sie beim Drehen ausdrehen können.