So sieht das Innere eines Semi -LKW -Schläfer -Taxis aus

Es gibt viele verschiedene Semi -Schläfer -Modelle, von denen einige ein niedrigeres Flachdach bieten, während andere eine erhöhte Dachverkleidung enthalten, die es den Fahrern ermöglicht, in der Kabine aufzustehen. Einige Beispiele wie Macks Anthem 70-Zoll-Schläfer bieten einen hinteren Wohnraum von bis zu 7 Fuß 11 Zoll groß, was dazu beiträgt, rund 27 Kubikfuß des gesamten Raums zu erreichen. Natürlich müssen Trucker immer noch vermeiden, sperrige oder unnötige Gegenstände auf der Straße mitzubringen oder zumindest kompaktere Lösungen zu finden. Es gibt viele raumsparende Geräte für winzige Häuser und kleine Wohnungen, die auch für einen Semi-Schläfer gut funktionieren würden.

Semi-Schläfer nutzen den begrenzten Innenbereich durch Verwendung von Mehrzweckkomponenten und Einbauten in vollem Umfang. In einem der Schläferkabinen von Volvo bietet beispielsweise ein Aufbewahrungsschrank neben der Koje nicht nur 12-Volt-Steckdosen und Schubladen zum Verstauen, sondern auch eine Auszugsoberfläche, perfekt für so etwas wie einen Laptop. Die Volvo VNL kann mit einer einzigartigen Option mit zwei Purben ausgestattet sein, mit der ein Mittelstisch mit einem Banksitz auf jeder Seite in eine flache Koje durch Gleit- und Faltmagie umgewandelt wird.