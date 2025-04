So können Sie schnell in Ihren Motorradhelm einbrechen

Das Aufblasen eines Mini -Fußballkugels in Ihren Motorradhelm ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, ihn für eine bequemere Passform einzudämmen. Wenn Sie jedoch nicht riskieren möchten, die Funktionalität Ihres Helms zu beeinflussen, gibt es andere Methoden, die Sie ausprobieren können, und sie sind alle genauso einfach.

In einem 2008er Thread in Kawi -Foren tauchten die Fahrer in das Thema ein, wobei eine Person vorschlug, ein Sweatshirt im Helm anstelle eines Balls zu verwenden. Stellen Sie den Helm einfach über Nacht ein, fahren Sie am nächsten Tag und wiederholen Sie zwei Tage in Folge. Sobald sich die Pads zu Ihrem Gesicht bilden, sollten Sie gut gehen. In einem Reddit -Thread von 2022 haben die Benutzer das Thema auch brainstorming und boten einige Ideen an, die alles beinhalteten, von der Installation neuer Pads im Helm bis zum einfach im Haus. Eine Person wies darauf hin, dass ein Helm zwar in der Regel unangenehm zu machen und abzunehmen, aber leicht zu tragen sein sollte.

Dies bedeutet, dass Sie anstatt zu versuchen, Wege zu finden, um Ihren Helm erträglicher zu gestalten, nur eine größere Größe benötigen. Egal, ob Sie einen einfachen Helm kaufen oder einen mit High-Tech gebaut sind, es ist wichtig, jedes Mal bequem und sicher zu sein, wenn Sie fahren.