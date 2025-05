So fetten Sie Ihre Anhängerradlager auf die richtige Art und Weise

Lassen Sie uns nun das Rad entfernen: Verwenden Sie einen Hammer, einen Schraubendreher oder eine Holzdrift, um die Staubkappe zu entfernen. Darunter befindet sich die Nuss (Castellated, wie Battlements an einem mittelalterlichen Schloss), der Pinstift und die Spindelwaschmaschine, die das äußere Lager an Ort und Stelle halten. Entfernen Sie den Stift mit der Zange, schließen Sie die Mutter auf und ziehen Sie die Nabe, um die Teile zu lockern. Ziehen Sie sie ab, und Sie werden das innere Lager entweder im Hub oder an der Achsspindel sitzen. Die hintere Fettdichtung erfordert möglicherweise, dass die Rückseite der Spindel mit einem Hammer und einigen ausgewählten Wörtern überredet wird, sollte jedoch auf jeden Fall ersetzt werden.

Tragen Sie vorzugsweise Handschuhe, nehmen Sie jedes Lager und seine gehärtete Außenhülle oder rennen Sie sie auseinander, reinigen Sie sie in einem Lösungsmittel wie Alkohol, Kerosin, Zitrusreiniger oder Lagerreiniger. Nehmen Sie eine Handvoll Fett in der Handfläche und zwingen Sie jeden Abschnitt des Lagers hinein und drücken Sie das Fett tief in seinen Innenraum und bewegen Sie sich von der Walze zu Walze, bis es voll ist. Das Innere jedes Rennens mit Fett schmieren und auch einen gesunden Gob in den Hub in den Hub einschlagen.

Zusammenbau ist umgekehrt. Spannung die gastellierte Mutter, bis sich das Rad aufhört, sich zu drehen, und dann genug abzusetzen, damit der Pinstift durch die Mutter geht und das Rad rollt, ohne zu binden oder zu spielen. Sie wissen jetzt, wie Sie Ihre Anhängerlager fetten. Warum nicht den nächsten Schritt tun, um ein qualifizierter Schraubenschlüssel mit einem Autorad-Ersatz zu werden?