So befestigen Sie Schleppgurte an Ihrem LKW (mit oder ohne Haken)

Hoffentlich befinden Sie sich nie in einer Situation, in der Sie einen Schleppriemen an Ihrem LKW oder SUV befestigen müssen. Wenn Sie jedoch eine ordnungsgemäße Befestigung, unabhängig davon, ob Sie Schlepptauhaken haben oder nicht, ist es von entscheidender Bedeutung, um Schäden an Ihrem Fahrzeug, das Fahrzeug zu verhindern, das den Schlepptau liefert und die Menschen in und um beide Fahrzeuge verletzt.

Verwenden Sie am besten hochwertige Wiederherstellungsgeräte wie die von Rhino USA hergestellten Wiederherstellungsstreifen. Harbor Freight bietet jedoch auch eine Auswahl an Ausrüstung, die für Offroad-Enthusiasten nützlich sein könnte. Im Idealfall haben Sie die Initiative ergriffen, um Ihren LKW zu ändern, bevor Sie ihn unterwegs haben, indem Sie zumindest einige Wiederherstellungspunkte oder Abschlepphaken hinzugefügt haben. Wenn nicht, verwenden Sie am besten das Empfänger Ihres LKW, indem Sie das Schleppriemen in den Empfänger schleifen, bevor Sie den Hitch -Stift durchschieben, um ihn zu halten, oder ein Zubehör für die Fahrzeugwiederherstellung wie den Hals -Hitch -Empfänger von Rhino USA. Wenn Sie einen Schleppriemen an der Vorderseite eines Lastwagens ohne Abschlepphaken oder andere Wiederherstellungspunkte am Stoßfänger befestigen müssen, müssen Sie ihn am Rahmen des Fahrzeugs oder an einem Fahrwerk mit einem D-Shackle oder durch das Schleppriemen durch das abschließende Ende übertragen. Beachten Sie jedoch, dass diese Methode garantiert Schäden am Fahrzeug verursacht, wenn Sie den Schleppriemen am falschen Ort befestigen.