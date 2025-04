Als andere hochkarätige EVs wie die Hummer EV, die Ford F-150-Beleuchtung oder die Rivianer herauskamen, waren die ersten verfügbaren Modelle die entdeckten Versionen mit jeder einzelnen Pfeife. Für den Kunden zeigte dieser Ansatz das Ausmaß dessen, was jedes Fahrzeug in der Lage war, in der Reichweite und den Merkmalen in der Lage zu sein: Es schadet sicherlich nicht in der Lage, das Supersportwagen mit 0 bis 60 Meilen pro Stunde oder eine riesige Mengen an elektrischer Reichweite rühmen zu können.

Gleichzeitig gab es jedem Autohersteller das dringend benötigte Geld, um die Produktion, den Bau (und hoffentlich anschließend verkaufte) mehr Autos zu verbessern. Erst nach dem Einrichten dieses Bargeld- und Kundenstamms würde der Autohersteller den Preis senken und die Funktionen entfernen, um die Anziehungskraft zu erweitern (ganz zu schweigen von der in der Lage, diese erhöhte Nachfrage zu befriedigen, sobald die frühen und unvermeidlichen Produktionsstörungen herausgeschüttet wurden).

Slate tut das nicht und ist stattdessen weitgehend an Menschen, die zum Preis einkaufen. Dieser Ansatz macht sicherlich Schlagzeilen, kann aber ein gefährliches, zweischneidiges Schwert sein, da Menschen, die zum Preis einkaufen, Wert und Funktionen für ihr hart verdientes Geld erwarten. Der Schiefer bietet das nicht an, wenn Sie nicht bereit sind, es selbst in etwas fähigerer zu nehmen. Für jemanden, der nur einen billigen Transport möchte, bietet so etwas wie ein Nissan Sentra objektiv mehr Funktionen, während ein EV wie das Hyundai Ioniq5 oder Nissan Leaf Ihnen einen besseren Wert bietet. Die endgültige, detaillierte Preise – und Anleger wie Jeff Bezos von Amazon, die bereit sind, die Rechnung zu fassen, um die Dinge zu verbessern – können den Unterschied dafür ausmachen, ob Schiefer sinkt oder erfolgreich ist.