Slate trotzt Convention, indem er einen kleinen EV -Lkw für weniger als 20.000 US

Ein neues EV -Startup bestätigte Gerüchte über einen erschwinglichen modularen elektrischen Pickup mit der Einführung von Slate Truck in Long Beach, Kalifornien, am Donnerstag. Slate möchte das tun, was viele Autohersteller versprochen haben, aber keiner geliefert hat: ein erschwingliches Elektrofahrzeug zu produzieren, das nach Schätzungen von Slate nach den gefährdeten Steuersatze von 7.500 US -Dollar weniger als 20.000 US -Dollar kosten wird.

Ein neues Auto für weniger als 20.000 US -Dollar? Unwahrscheinlich. Das einzige neue Auto mit dem Ziel von weniger als 20.000 US -Dollar ist der 2025 Nissan Versa.

Ein neuer Lkw für weniger als 20.000 US -Dollar? Wurde noch nicht fertig.

Ein neuer EV -Lkw für weniger als 20.000 US -Dollar? Undenkbar.

„Die Definition des Erschwinglichen ist gebrochen“, sagte Chris Barman, CEO von Slate, in einer Erklärung. „Slate existiert, um die Macht wieder in die Hände von Kunden zu setzen, die von der Autoindustrie ignoriert wurden.“

In einem Hintergrund in Slate’s Designstudio in Long Beach im Januar zeigte der ehemalige Stellantis Vice President of Electrical and Electronics einen Prototyp und ein Tonmodell für Medien, einschließlich. Der Schieferwagen verfügt über rostfreie Stahlräder, Kurbelfenster, keinen Touchscreen und ein in den Injektionsmold anliegender Kunststoffpaneele, ähnlich wie der Saturn. Slate hat keine teure Lackiererei, die sich stattdessen auf anpassbare Wraps und einen DIY-Ansatz für Fahrzeugbesitz im EV-Raum als fehlt. Es wird sich auch darauf vorstellen, Zubehör anzubieten, um den LKW im Laufe der Zeit anzupassen, und ein Flat-Pack-Kit anbietet, um den Zweisitz-LKW in einen SUV mit fünf Sitzplätzen zu verwandeln.