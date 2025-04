Slate, das einfache Elektroauto für 20.000 Euro: Ist Jeff Bezos schlauer als Elon Musk?

Die Automobilbranche erlebt eine Revolution durch die Einführung von Slate Auto, einem neuen Elektrofahrzeug-Startup mit Unterstützung von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Slate Auto positioniert sich als Herausforderer im wachsenden Markt für erschwingliche Elektrofahrzeuge und könnte eine ernsthafte Konkurrenz für Tesla und Elon Musk darstellen.

Die radikale Vision von Slate Auto für erschwingliche Elektromobilität

Slate Auto hat mit seiner Ankündigung eines Elektrofahrzeugs für unter 20.000 Dollar (etwa 17.600 Euro) die Automobilwelt überrascht. Die 2022 gegründete Firma mit Hauptsitz in Michigan und einem Designstudio in Kalifornien verfolgt einen radikal minimalistischen Ansatz, der an die Anfänge der Automobilindustrie erinnert – nur mit modernster Elektrotechnologie.

Das Grundkonzept von Slate Auto ist bemerkenswert einfach: Ein Basisfahrzeug, das auf das Wesentliche reduziert ist und in drei verschiedenen Karosserievarianten angeboten wird – als Pickup, als fünfsitziges SUV-Coupé oder als siebensitziges verlängertes SUV. Die Abmessungen des Fahrzeugs (4445 mm Länge, 1800 mm Breite und 1727 mm Höhe) entsprechen etwa denen eines kompakten SUVs wie dem Volvo EX40.

Die radikale Kostenreduzierung wird durch mehrere unkonventionelle Entscheidungen erreicht. Die Karosserieteile bestehen aus ungestrichenem Kunststoff statt aus teurem Metall – ein deutlicher Gegensatz zum Ansatz von Tesla, das beim Cybertruck mit seinem problematischen Edelstahldesign auf komplexere und teurere Materialien setzt. Im Innenraum findet man Kurbelscheiben, einfache Sitze und verzichtet auf Radio, Infotainment-Bildschirm und Alufelgen.

Besonders interessant ist das modulare Konzept. Kunden erwerben eine Basis und können diese nach Bedarf mit verschiedenen „Kits“ erweitern. Dieses DIY-Konzept für Automobile ist revolutionär und ermöglicht es, ein Fahrzeug genau nach den eigenen Bedürfnissen zu konfigurieren. Rund 100 Zubehörteile sollen verfügbar sein, von beheizten Sitzen über elektrische Fensterheber bis hin zu Alufelgen.

Technische spezifikationen und leistungsmerkmale der slate-modelle

Unter der Haube bietet Slate Auto solide, wenn auch nicht spektakuläre Technik. Die Basisversion kommt mit einem 52,7-kWh-Akku, der eine Reichweite von etwa 240 Kilometern ermöglicht. Für längere Strecken gibt es optional einen größeren 84,3-kWh-Akku, der bis zu 390 Kilometer Reichweite bietet – vergleichbar mit vielen aktuellen Elektromodellen im mittleren Preissegment.

Interessanterweise entspricht diese Batteriegröße exakt der eines bekannten CATL-Akkupacks, das im chinesischen Weltmeister EX5 400 zum Einsatz kommt. Die Ladekapazität von maximal 120 kW ermöglicht eine Aufladung von 20 auf 80 Prozent in etwa 30 Minuten. Dies könnte problematisch sein, wenn die Batterie auf längeren Fahrten nicht ausreicht und Batterieleistung unvorhergesehen abnimmt, wie es bei manchen Elektrofahrzeugen der Fall ist.

Der 201 PS (150 kW) starke Elektromotor beschleunigt das Fahrzeug in 8 Sekunden von 0 auf 100 km/h – eine respektable Leistung für ein Fahrzeug dieser Preisklasse, wenn auch weit entfernt von den schnellsten Beschleunigungswerten moderner Elektrofahrzeuge. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 145 km/h, was für die meisten Alltagssituationen ausreichend ist.

Mit dem NACS-Anschluss (North American Charging Standard) folgt Slate Auto dem von Tesla etablierten Standard, der sich in Nordamerika zunehmend durchsetzt. Diese Entscheidung ermöglicht Zugang zum wachsenden Supercharger-Netzwerk und unterstreicht die pragmatische Philosophie des Unternehmens.

Bezos gegen Musk: ein neuer wettbewerb in der elektromobilität

Mit Slate Auto betritt Jeff Bezos indirekt die Arena der Elektromobilität und fordert damit Elon Musks Tesla heraus. Während Tesla zunehmend auf Premium-Modelle wie den High-End-Elektrofahrzeugen mit extremen Reichweiten setzt, konzentriert sich Slate Auto auf das untere Preissegment – ein Marktbereich, den Tesla trotz langjähriger Versprechen eines 25.000-Dollar-Modells bisher vernachlässigt hat.

Diese strategische Positionierung könnte sich als klug erweisen. Die Geschichte der Elektromobilität zeigt, dass erschwingliche Fahrzeuge oft den Durchbruch in den Massenmarkt ermöglichen. Schon die ersten Elektroautos der Geschichte waren für ihre Zeit bemerkenswerte Innovationen, doch erst durch Massentauglichkeit können sie ihr volles Potenzial entfalten.

Slate Auto folgt dabei einem anderen Pfad als Tesla. Während Elon Musk auf vertikale Integration und Hochglanz-Marketing setzt, konzentriert sich Slate auf radikale Vereinfachung und Demokratisierung der Elektromobilität. Der Slogan „Wir geben die Macht an die vom Automobilmarkt vergessenen Kunden zurück“ unterstreicht diese Mission.

Mit einem Team von etwa 400 Mitarbeitern plant Slate Auto die Produktion seiner Elektrofahrzeuge in den USA. Die Auslieferungen sollen Ende 2026 beginnen, wobei Vorbestellungen bereits angenommen werden. Der ambitionierte Preis von unter 20.000 Dollar hängt allerdings von der Beibehaltung der aktuellen US-Steuergutschrift von 7.500 Dollar ab – ein politischer Faktor, der das Geschäftsmodell beeinflussen könnte.

Die zukunft der massentauglichen elektromobilität

Das Konzept von Slate Auto erinnert an Ikea für Autos – modulare Komponenten, die der Kunde selbst zusammensetzen kann. Diese radikal neue Herangehensweise an die Fahrzeugproduktion könnte den Weg für eine ganz neue Kategorie von Fahrzeugen ebnen, die zwischen traditionellen Autos und spielerischen Elektrofahrzeugen für den Freizeitbereich angesiedelt sind.

Der Erfolg von Basis-Elektromodellen wie der Dacia Spring in Europa deutet darauf hin, dass ein Markt für minimalistische, erschwinglichte Elektrofahrzeuge existiert. Slate Auto scheint diesen Trend aufzugreifen und weiterzuentwickeln, indem es die Individualisierbarkeit in den Vordergrund stellt.

Die größte Herausforderung wird sein, die Balance zwischen Kosteneffizienz und Qualität zu halten. Die Automobilgeschichte ist voll von Beispielen gescheiterter Low-Cost-Initiativen, die an Qualitätsproblemen oder mangelnder Kundenakzeptanz scheiterten. Slate Auto muss beweisen, dass seine Fahrzeuge trotz des minimalistischen Ansatzes zuverlässig und alltagstauglich sind.

Mit seiner innovativen Herangehensweise könnte Slate Auto einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung der Elektromobilität leisten. In einer Zeit, in der Elektrofahrzeuge oft als Luxusprodukte oder teure Umweltstatements wahrgenommen werden, bietet das Unternehmen eine pragmatische Alternative, die den Massenmarkt erschließen könnte – und Jeff Bezos damit möglicherweise einen strategischen Vorteil gegenüber Elon Musk verschaffen.