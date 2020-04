koda Octavia Limousine

Der Octavia ist für Škoda trotz aller SUV-Tendenzen nach wie vor das Herz der Marke und zugleich das lukrative Kernmodell. Da sich der Octavia gerade als Kombiversion der größten Nachfrage erfreut, wurde auch diese Variante zuerst präsentiert. Mit kurzer Verzögerung kommt nun aber auch die Limousine - nicht weniger sehenswert und mit jeder Menge Platz für Insassen wie Gepäck. Wie zu erwarten sieht die 4,69 Meter lange Octavia Limousine ebenso wie die Rucksack-Variante moderner und technischer aus als der Vorgänger. Der C w -Wert-Wert ist um 14 Prozent auf 0,26 gesunken. Das Ladevolumen liegt bei 600 Litern, 40 Liter weniger als die Rucksack-Version des Kombis. Im Innenraum und vor allem in der zweiten Reihe konnte man schon beim Vorgänger bequem reisen. Nun hat die Kniefreiheit im Fond leicht um weitere fünf Millimeter zugelegt. Die Ambiente-Beleuchtung erhöht bei Dunkelheit derweil den Wohlfühlfaktor im Octavia. Das berührungsempfindliche Lenkrad überprüft, ob der Fahrer das Steuer noch im Griff hat und kann mit dem Emergency-Assist einen Nothalt einleiten. Technisch haben Škoda Octavia und Octavia Combi abgesehen von den Abmessungen und dem Ladevolumen keine nennenswerten Unterschiede. So gibt es auch bei der Stufenheckversion Details wie eine große Heckklappe, Head-Up-Display, LED-Matrixlicht und zahlreichen Fahrerassistenzsystemen. Bei den Antrieben greift die Limousine auf das gleiche Portfolio wie der Kombi zu. So wird es auch hier zwei 48-Volt-Mildhybride für 1.0 TSI Evo (81 kW/110 PS) und 1.5 TSI Evo (110 kW/150 PS) geben. Dazu kommt zunächst ein Plug-in-Hybrid der als Verbrenner das Triebwerk des Octavia 1.4 TSI hat und mit einer Leistung von 150 kW/204 PS rein elektrisch 55 Kilometer schafft. Später wird ein zweiter PHEV mit gleichem Benziner und 180 kW/245 PS als RS-iV-Variante folgen. Die drei TSI-Benziner leisten zwischen 81 kW/110 PS und 140 kW/200 PS. Bei den Diesel-Aggregaten hält Škoda den 2.0 TDI mit Ausbaustufen zwischen 85 kW/116 kW und 147 kW/200 PS parat. Beim Octavia wird es sowohl Versionen mit Allradantrieb als auch mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe geben. Der Basispreis für die Limousinenversion des Škoda Octavia Ambition, der in einem Leistungsspektrum von 115 bis 150 PS angeboten wird, liegt bei 27.360 Euro. Stand: 14.04.2020 Artikel bookmarken Text: Stefan Grundhoff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller