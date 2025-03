Skoda Enyaq Review

Reichweite Wallbox -Ladungszeit Schnelle Gebührzeit 224-358 Meilen 12 Stunden 45 Minuten (0-100%, 7,4 kW) 28 Minuten (10-80%, 175 kW)

Skoda Enyaq Urteil

Der Skoda Enyaq ist eines unserer Lieblings -Elektroautos. Tatsächlich gewann es zwei Jahre in Folge unseren besten Electric Family Car Award im Jahr 2022 und 2023. Was den Enyaq vor den unzähligen anderen elektrischen Familienautos gibt, gibt es eine große Menge an Kabine und Startfläche, hervorragende Verfeinerung und praktische „einfach kluge“ Merkmale, für die Skoda in jüngster Zeit bekannt geworden ist. Der erste elektrische SUV des Unternehmens kostet auch ein großes Familienauto, bietet dennoch wettbewerbsfähige Ladegeschwindigkeiten und Reichweite, gutaussehende Looks und eine technisch gefüllte, aber gut gebaute und relativ unkomplizierte Kabine. Ein wesentlich aktualisiertes Modell, das 2025 veröffentlicht werden soll, wird eine von Skoda Elroq inspirierte Design-Makeover und neue Technologie haben. Es verspricht, einen sehr beeindruckenden und wünschenswerten SUV zu verbessern.

Bereichsdetails, Spezifikationen und Alternativen

Skodas erster Ausflug in Elektroautos war der Citigo IV, im Wesentlichen eine rebadierte Version des Volkswagen E-Up! Das wurde für nur ein Jahr in Großbritannien verkauft. Der zweite Versuch der tschechischen Marke bei einem EV und vor allem sein erstes Elektroauto, das von zu Beginn von einem EV entworfen wurde, war Folgendes: Der Skoda Enyaq Electric Family SUV.