Skoda Elroq Review

Loft-, Lodge- und Suite -Innenausstattungsoptionen bieten Ihnen verschiedene Stoffe und Texturen, wobei die Lodge Nylon -Polster aus recycelten Kunststoffen und orangefarbenen Sicherheitsgurten und Suite -Mischung echtes und synthetisches Leder erhalten. Es ist gut gebaut und einigermaßen luftig.

Der Touchscreen reagiert auch schnell und der Startbildschirm kann bis zu einem gewissen Grad auf Ihren Geschmack angepasst werden. Wireless Apple CarPlay und Android Auto sind sowohl Standard als auch ein „Unterhaltungszentrum“ sind unterwegs, das YouTube und andere Apps enthält – das zum Stillstand während des Aufladens auf natürliche Weise und nicht in Bewegung verwendet werden kann.

Kartenraum, Sitzgelegenheiten und Praktikabilität

Länge Breite Höhe Kofferraum (Sitzplätze nach oben/unten) 4,488 mm 1.884 mm 1.625 mm 470/1580 Liter

Der Elroq schafft es, einen 470-Liter-Stiefel in seinen relativ kompakten Fußabdruck zu packen-nicht so beeindruckend wie die 545 Liter eines Renault Scenic, aber nicht schlecht für ein Auto dieser Größe, und Skodas „einfach kluge“ Funktionen sind ein Bonus. Eines ist ein Speichernetz an der Unterseite des Paketschelfs, das ein idealer Ort für Ladekabel ist, während ein anderer das Höhenanpassungsbare Paketschelf ist. Bekanntere Details erscheinen ebenfalls aus einem Eiskratzer (hier in der Stiefelkasse und nicht in der Benzinkappe wie Skodas Verbrennungsmodelle) bis hin zu optionalen Mülleimer, die in die Türkubbien einbringen.